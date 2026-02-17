Le patron d’Instagram choque avec sa réponse face aux accusations d’addiction

Le patron d’Instagram s’est exprimé devant un tribunal américain. Interrogé sur l’usage intensif de la plateforme par des mineurs, il a livré une réponse inattendue.

Instagram
Crédits : 123RF

Les réseaux sociaux occupent une place majeure dans le quotidien de beaucoup. En 2024, plus de 5 milliards de personnes les utilisaient dans le monde. Depuis plus de dix ans, des chercheurs alertent sur leurs effets sur la santé mentale des adolescents. Une étude publiée en 2025 par l’Université d’Amsterdam avance que certains effets négatifs ne proviendraient pas seulement des algorithmes, mais de leur structure même. Selon ses auteurs, les mécanismes de publication et de mise en avant des contenus favoriseraient la polarisation et la recherche d’attention.

Face à ces critiques, plusieurs entreprises ont annoncé de nouvelles mesures. YouTube a récemment introduit des options permettant aux parents de limiter ou désactiver totalement les Shorts pour les comptes de mineurs. Le format vidéo court est souvent associé à une consommation excessive, notamment chez les plus jeunes. C’est dans ce climat de vigilance accrue qu’Instagram se retrouve aujourd’hui au cœur d’un procès très suivi aux États-Unis.

Instagram estime devant un tribunal qu’utiliser l’application 16 heures par jour n’est pas une addiction

Adam Mosseri, directeur d’Instagram depuis huit ans, a témoigné cette semaine devant un tribunal de Californie. D’après la BBC, il s’agit du premier dirigeant de Meta à comparaître dans cette affaire. Le procès vise à déterminer si Instagram a joué un rôle majeur dans les troubles psychologiques d’une adolescente désignée par ses initiales K.G.M. Les avocats ont évoqué une journée durant laquelle la jeune fille aurait utilisé l’application pendant 16 heures. Le patron de l’application a qualifié cette durée d’« usage problématique », mais a refusé de parler d’addiction clinique. Il a expliqué que la frontière entre usage excessif et dépendance relevait d’une appréciation individuelle.

Lors de son audition, le dirigeant a également reconnu qu’Instagram devait faire davantage pour protéger les mineurs. Des documents internes présentés au tribunal montrent qu’une enquête menée auprès de 269 000 utilisateurs indiquait que 60 % d’entre eux avaient vu ou subi du harcèlement en une semaine. Le procès doit durer six semaines et pourrait faire jurisprudence. Meta, tout comme YouTube, Snapchat et TikTok, fait face à d’autres procédures similaires aux États-Unis.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Quick Share : Google s’inspire encore d’Apple et supprime une option historique de partage, voici pourquoi

Google déploie une mise à jour de Quick Share. Après avoir étendu sa compatibilité avec la solution d’Apple, la firme de Mountain View améliore désormais les performances de son système…

Écrire avec votre smartphone ne sera plus jamais pareil avec ce nouveau mode de Gboard

Le clavier numérique est un élément incontournable de nos smartphones, Gboard s’apprête désormais à y intégrer un pavé tactile. Si Gboard continue de s’améliorer par petites touches, on peut pas…

iOS 26.4 est déjà disponible en bêta, quoi de neuf sur iPhone ?

La bêta 1 d’iOS 26.4 arrive plus tôt qu’on le pensait, avec des changements importants pour Apple Podcasts et Apple Music. Par contre, aucune trace de la nouvelle Siri alimentée…

Avec son Galaxy S26 Ultra, Samsung veut améliorer les selfies de groupe

Le Galaxy S26 Ultra va bénéficier d’améliorations au niveau du capteur principal et du téléobjectif périscopique, mais la caméra selfie n’est pas en reste. Si on n’attend pas de grandes…

Le Honor Magic V6 se dévoile en photos dans une version pliable ultra-fine rouge sombre

Le Honor Magic V6 apparaît avant son lancement officiel à travers une série de photos circulant sur les réseaux chinois. Le futur pliable se distingue par une finesse remarquable et…

Peut-on multiplier par 3 l’autonomie de son iPhone ? Il a tenté l’expérience grâce à un kit à 10 $ sur Amazon

Peut-on transformer son vieux smartphone en monstre d’autonomie ? Ce YouTubeur a tenté l’expérience en remplaçant la batterie de son iPhone 11 Pro par une cellule trois fois plus puissante…

Acer Aspire A15 : grosse remise de 300€ sur ce puissant PC portable, vite !

Le saviez-vous ? Il est possible de s’acheter un PC portable ultra-puissant pour moins de 800 euros. Vous en doutez ? Et bien ça se passe sur le site de…

Apple annonce sa prochaine keynote, voici les nouveautés attendues

On connaît la date de la prochaine keynote Apple, et on a une petite idée de ce qui y sera annoncé. Nouveau MacBook d’entrée de gamme, iPhone 17e, deux modèles…

Phonandroid : le site se refait une beauté et accueille une nouvelle rubrique !

Et voilà, nous y sommes : la nouvelle version de Phonandroid est en ligne ! Après plus de quinze années d’existence, il était grand temps que le site s’offre un…

Fuites de DNS : la menace que la plupart des internautes ignorent

Même en utilisant un VPN, certaines de vos données personnelles peuvent être exposées en ligne. Cette vulnérabilité peut provenir d’une fuite de DNS, une menace bien réelle, mais que la…