Free étend cette fonction bien pratique de son application à encore plus d’abonnés Freebox, êtes-vous concernés ?

Dans l’optique d’harmoniser l’expérience utilisateur, Free mène plusieurs projets d’unification de son écosystème. Après avoir fusionné ses deux applications phares pour qu’il n’en reste plus qu’une plus « universelle », l’opérateur étend désormais une de ses fonctions bien utiles à encore plus d’abonnés Freebox.

free logo
Crédits : Phonandroid

Free a entrepris un processus d’unification de son écosystème logiciel et l’opérateur est bien parti pour continuer sur sa lancée. Au mois de janvier, il a décidé de fusionner deux de ses applications phares grâce à une simple mise à jour gratuite : Freebox Connect a ainsi été absorbé par Free. L’objectif ? Faciliter la vie des clients en centralisant en un seul et même endroit la gestion des différentes fonctionnalités avec une authentification simplifiée.

Et c’est au sein de cette application mobile Free unifiée que se trouve une fonction bien pratique : la télécommande TV virtuelle. Initialement réservée aux players Révolution et Devialet, Free la déploie désormais auprès d’un plus grand nombre de ses abonnés Freebox. Voici lesquels.

Free étend l’accessibilité de sa télécommande virtuelle à davantage d’abonnés

Une télécommande TV virtuelle, cela peut être utile – surtout à une époque où le smartphone est presque devenu une extension de nous-mêmes. Par exemple, si les piles de votre contrôleur physique sont hors service, qu’elles ne sont pas rechargeables et que vous n’en avez aucune en réserve pour les remplacer immédiatement. Comme le souligne Univers Freebox, celle de Free reprend la substantifique moelle des boutons de son homologue réel : pavé numérique pour zapper rapidement, recherche, retour en arrière, accès à l’accueil ainsi qu’une commande « Apps » pour accéder directement aux services de streaming comme YouTube ou Netflix.

Ainsi, pour faire profiter davantage de personnes de cette praticité, Free a étendu depuis le 16 février l’accessibilité de sa télécommande TV virtuelle aux abonnés disposant d’une des offres suivantes :

  • Freebox Pop
  • Freebox Ultra
  • Freebox Ultra Essentiel
  • Freebox Delta Pop
  • Freebox mini 4K

Cette extension semble, pour le moment, réservée aux propriétaires d’iPhone, qui peuvent ainsi profiter de cette fonctionnalité directement intégrée dans l’application Free sur iOS – à condition que leur appareil et le player TV soient connectés au même réseau Wi-Fi. Sur l’App Store, parmi les nouveautés apportées par la version 3.2, est indiqué : « Télécommande TV : contrôlez maintenant n’importe quel player TV depuis votre application Free et utilisez le clavier pour simplifier la recherche. »

Cette intégration du clavier natif de l’appareil est une bonne nouvelle pour la fluidité des actions, qu’il s’agisse de la recherche de contenus linéaires ou en replay, de la saisie d’identifiants ou de l’enregistrement de programmes. Et si les utilisateurs de smartphones Android semblent, pour le moment, privés de cette fonction de l’application Free, ils devraient bientôt pouvoir en profiter – Free s’efforçant de proposer une expérience unifiée entre les différents systèmes d’exploitation


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Zoom, Google Meet, Microsoft Teams : attention à ces “réunions urgentes”, elles cachent un danger

Une campagne de phishing exploite les logiciels de visioconférence les plus connus pour vous inciter à télécharger un programme malveillant. Le fonctionnement est bien rodé. S’il y a bien une…

Oppo préparerait une surprise que Samsung ne proposerait pas avant 2027

Oppo prépare déjà sa prochaine génération de smartphones haut de gamme. Une fuite évoque une nouveauté que Samsung ne proposerait pas avant 2027. Si elle se confirme, le Find X10…

16,5 millions de dollars : cette carte Pokémon détenue par Logan Paul vient de battre le record de la plus grosse vente de l’Histoire

L’engouement autour des cartes Pokémon est loin d’être terminé, comme est venue le prouver une vente aux enchères arrivée à sa fin hier. Parmi les 300 lots présentés lors de…

Le patron d’Instagram choque avec sa réponse face aux accusations d’addiction

Le patron d’Instagram s’est exprimé devant un tribunal américain. Interrogé sur l’usage intensif de la plateforme par des mineurs, il a livré une réponse inattendue. Les réseaux sociaux occupent une…

Quick Share : Google s’inspire encore d’Apple et supprime une option historique de partage, voici pourquoi

Google déploie une mise à jour de Quick Share. Après avoir étendu sa compatibilité avec la solution d’Apple, la firme de Mountain View améliore désormais les performances de son système…

Écrire avec votre smartphone ne sera plus jamais pareil avec ce nouveau mode de Gboard

Le clavier numérique est un élément incontournable de nos smartphones, Gboard s’apprête désormais à y intégrer un pavé tactile. Si Gboard continue de s’améliorer par petites touches, on peut pas…

iOS 26.4 est déjà disponible en bêta, quoi de neuf sur iPhone ?

La bêta 1 d’iOS 26.4 arrive plus tôt qu’on le pensait, avec des changements importants pour Apple Podcasts et Apple Music. Par contre, aucune trace de la nouvelle Siri alimentée…

Avec son Galaxy S26 Ultra, Samsung veut améliorer les selfies de groupe

Le Galaxy S26 Ultra va bénéficier d’améliorations au niveau du capteur principal et du téléobjectif périscopique, mais la caméra selfie n’est pas en reste. Si on n’attend pas de grandes…

Le Honor Magic V6 se dévoile en photos dans une version pliable ultra-fine rouge sombre

Le Honor Magic V6 apparaît avant son lancement officiel à travers une série de photos circulant sur les réseaux chinois. Le futur pliable se distingue par une finesse remarquable et…

Peut-on multiplier par 3 l’autonomie de son iPhone ? Il a tenté l’expérience grâce à un kit à 10 $ sur Amazon

Peut-on transformer son vieux smartphone en monstre d’autonomie ? Ce YouTubeur a tenté l’expérience en remplaçant la batterie de son iPhone 11 Pro par une cellule trois fois plus puissante…