Free étend cette fonction bien pratique de son application à encore plus d’abonnés Freebox, êtes-vous concernés ?

Dans l’optique d’harmoniser l’expérience utilisateur, Free mène plusieurs projets d’unification de son écosystème. Après avoir fusionné ses deux applications phares pour qu’il n’en reste plus qu’une plus « universelle », l’opérateur étend désormais une de ses fonctions bien utiles à encore plus d’abonnés Freebox.

Free a entrepris un processus d’unification de son écosystème logiciel et l’opérateur est bien parti pour continuer sur sa lancée. Au mois de janvier, il a décidé de fusionner deux de ses applications phares grâce à une simple mise à jour gratuite : Freebox Connect a ainsi été absorbé par Free. L’objectif ? Faciliter la vie des clients en centralisant en un seul et même endroit la gestion des différentes fonctionnalités avec une authentification simplifiée.

Et c’est au sein de cette application mobile Free unifiée que se trouve une fonction bien pratique : la télécommande TV virtuelle. Initialement réservée aux players Révolution et Devialet, Free la déploie désormais auprès d’un plus grand nombre de ses abonnés Freebox. Voici lesquels.

Free étend l’accessibilité de sa télécommande virtuelle à davantage d’abonnés

Une télécommande TV virtuelle, cela peut être utile – surtout à une époque où le smartphone est presque devenu une extension de nous-mêmes. Par exemple, si les piles de votre contrôleur physique sont hors service, qu’elles ne sont pas rechargeables et que vous n’en avez aucune en réserve pour les remplacer immédiatement. Comme le souligne Univers Freebox, celle de Free reprend la substantifique moelle des boutons de son homologue réel : pavé numérique pour zapper rapidement, recherche, retour en arrière, accès à l’accueil ainsi qu’une commande « Apps » pour accéder directement aux services de streaming comme YouTube ou Netflix.

Ainsi, pour faire profiter davantage de personnes de cette praticité, Free a étendu depuis le 16 février l’accessibilité de sa télécommande TV virtuelle aux abonnés disposant d’une des offres suivantes :

Freebox Pop

Freebox Ultra

Freebox Ultra Essentiel

Freebox Delta Pop

Freebox mini 4K

Cette extension semble, pour le moment, réservée aux propriétaires d’iPhone, qui peuvent ainsi profiter de cette fonctionnalité directement intégrée dans l’application Free sur iOS – à condition que leur appareil et le player TV soient connectés au même réseau Wi-Fi. Sur l’App Store, parmi les nouveautés apportées par la version 3.2, est indiqué : « Télécommande TV : contrôlez maintenant n’importe quel player TV depuis votre application Free et utilisez le clavier pour simplifier la recherche. »

Cette intégration du clavier natif de l’appareil est une bonne nouvelle pour la fluidité des actions, qu’il s’agisse de la recherche de contenus linéaires ou en replay, de la saisie d’identifiants ou de l’enregistrement de programmes. Et si les utilisateurs de smartphones Android semblent, pour le moment, privés de cette fonction de l’application Free, ils devraient bientôt pouvoir en profiter – Free s’efforçant de proposer une expérience unifiée entre les différents systèmes d’exploitation