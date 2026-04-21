Intel veut en finir avec les processeurs bridés et promet plus de puissance pour tous les budgets

Intel change de cap sur ses processeurs gaming. Jusqu'ici, seuls les modèles les plus chers permettaient de booster les performances à volonté. La firme promet que ce sera bientôt accessible à tous les budgets.

Intel Core Ultra CPU 270K 50K Plus
Crédit : Intel

Les fabricants de processeurs ont longtemps réservé leurs fonctionnalités avancées aux modèles haut de gamme. L'overclocking en est l'exemple le plus parlant. Cette option permet de pousser un CPU au-delà de ses fréquences d'origine pour gagner en performances. Chez Intel, elle est traditionnellement réservée aux puces estampillées “K”, vendues à plusieurs centaines d'euros. Les prix des processeurs de la marque repartent d'ailleurs à la hausse, ce qui les rend encore moins accessibles pour beaucoup de joueurs.

Un premier pas avait été franchi en mars 2026. Intel lançait alors les Core Ultra 270K Plus et 250K Plus, à 299 et 199 dollars, soit environ 270 et 180 euros. Ces modèles débloqués affichaient des tarifs bien plus abordables que leurs prédécesseurs. Robert Hallock, vice-président de la division Enthusiast Channel chez Intel, a ensuite accordé une déclaration au site PCGamesHardware. Ses propos annoncent un changement de cap plus profond.

Intel veut en finir avec les processeurs bridés et promet plus de puissance pour tous les budgets

Selon Robert Hallock, l'overclocking ne devrait plus être réservé aux seuls acheteurs capables de dépenser 500 dollars dans un CPU. Le responsable estime que tous les passionnés méritent les mêmes fonctionnalités, quel que soit leur budget. Intel prévoit d'intégrer des CPU débloqués dans davantage de gammes à l'avenir. L'objectif est de ne plus faire de cette option un privilège lié au prix du composant.

La démarche s'inscrit dans une stratégie plus large. Intel cherche à reconquérir les joueurs qui se détournent de ses processeurs récents, jugés trop chers. Élargir l'overclocking aux gammes abordables rendrait ses CPU plus attractifs face à la concurrence. Les fabricants de cartes mères ont déjà anticipé ce virage. Certains modèles accessibles intègrent déjà un support avancé pour booster les performances du processeur.

Aucune date ni référence précise n'a encore été communiquée. Intel n'a pas précisé quels futurs modèles seraient concernés ni à quel prix. Le message de Robert Hallock reste sans ambiguïté. Booster son processeur ne devrait plus dépendre de l'épaisseur du portefeuille.


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