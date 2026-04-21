Ces documents révèlent comment Amazon aurait contraint ses concurrents à revoir leurs prix à la hausse

Amazon est au cœur d'une nouvelle bataille judiciaire aux États-Unis. La Californie vient de publier des documents accablants sur les pratiques tarifaires du géant du e-commerce. Des marques connues auraient été contraintes d'augmenter leurs prix chez ses concurrents.

Le commerce en ligne est depuis longtemps au centre des débats sur la concurrence déloyale. Les grandes plateformes sont régulièrement accusées d'abuser de leur position dominante. En 2022, une plainte antitrust déposée par plusieurs États américains avait montré comment Amazon pénalisait les vendeurs affichant des prix plus bas ailleurs. La firme les privait de visibilité sur sa plateforme.

Rob Bonta, procureur général de Californie, mène ce dossier depuis plusieurs années. En 2023, une enquête de la FTC avait aussi mis au jour un algorithme secret baptisé “Nessie”, utilisé par Amazon pour influencer les tarifs de ses concurrents. Rob Bonta vient cette fois de publier une version non caviardée d'un document judiciaire lié au procès en cours. Ce dernier contient des détails inédits sur la façon dont la firme aurait orchestré ce système de pression tarifaire.

Ces documents révèlent comment Amazon aurait contraint des marques à revoir leurs prix à la hausse chez ses concurrents

Selon ce document, Amazon aurait contacté des marques pour leur demander de “corriger” leurs prix sur des sites rivaux comme Walmart et Target. Grâce à son poids commercial, la firme aurait obtenu gain de cause sans résistance. Les marques récalcitrantes risquaient des sanctions sur la plateforme.

Les exemples cités sont précis. Amazon aurait envoyé un e-mail au fabricant Arlo pour signaler qu'une caméra était vendue 549,93 dollars sur Walmart. Le prix “n'était pas remonté“, notait le message. Arlo aurait alors porté ce tarif à 649,99 dollars. Amazon aurait remercié la marque pour sa “réaction rapide“. Des échanges similaires auraient impliqué Levi's et Hanes, vendus moins cher sur Walmart et Target. Dans tous les cas, la mécanique est la même : signalement, correction, remerciement.

Amazon rejette ces accusations. Un porte-parole a qualifié la démarche de Rob Bonta de “tentative transparente” pour masquer la faiblesse du dossier. La firme affirme être le distributeur en ligne le moins cher des États-Unis et dit attendre sereinement le procès, prévu pour 2027.