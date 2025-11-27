Black Friday Samsung Galaxy S25+ : à 749 € seulement, le smartphone est à prix sacrifié !

Ça y est, les offres du Black Friday sont arrivées ! C’est le bon moment pour vous équiper à prix réduit. Vous cherchez un smartphone haut de gamme et le Samsung Galaxy S25+ vous fait de l’oeil ? Boulanger le propose actuellement à 749 € au lieu de 1169 €. C’est un excellent prix pour un smartphone avec de telles caractéristiques !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Le vendredi préféré des amateurs de bons plans arrive mais cette année, Boulanger a pris un peu d’avance en dévoilant d’ores et déjà ses offres du Black Friday. Vous souhaitez acheter un nouveau smartphone et attendez une belle promotion pour vous équiper ? Vous pouvez vous offrir le Samsung Galaxy S25+ à prix cassé.

Habituellement en vente à 1169 € dans sa version avec un espace de stockage de 256 Go, le smartphone haut de gamme est affiché à 749 € seulement. Cela représente une baisse de prix conséquente de 420 € ! En plus de la livraison gratuite, Boulanger vous donne la possibilité de changer d’avis jusqu’au 31 janvier 2026 en étant satisfait ou remboursé.

Quelles sont les caractéristiques du Samsung Galaxy S25+ ?

Sorti en début d’année, le Samsung Galaxy S25+ est un smartphone qui embarque des caractéristiques premium. Sous le capot, on retrouve le puissant processeur 8 coeurs Qualcomm Snapdragon 8 Elite gravé en 3 nm et cadencé à 4.47 GHz. Avec ses 12 Go de RAM et son espace de stockage de 256 Go, c’est un modèle puissant, conçu pour faire tourner les dernières innovations technologiques de l’IA.

Côté dalle, le Samsung Galaxy S25+ embarque un bel écran bord à bord Dynamic AMOLED 2x de 6,7 pouces. Il profite d’une résolution de 3120 x 1440 pixels et d’un taux de rafraichissement à 120 Hz.

La partie photo n’est pas en reste puisque ce smartphone est doté d’un triple capteur arrière, à savoir un capteur principal grand-angle de 50 MP accompagné d’un ultra grand-angle de 12 MP et d’un téléobjectif de 10 MP. Une caméra frontale de 12 MP vient compléter le tout.

Enfin, avec une batterie de 4900 mAh, vous profitez d’une excellente autonomie qui vous permet de regarder jusqu’à 30 heures de vidéos.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Pour aller plus loin :