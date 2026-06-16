Oppo Find X10 Pro : une alléchante fiche technique se profile

Les caractéristiques techniques de l'Oppo Find X10 Pro ont fuité, la marque nous prépare un smartphone résolument haut de gamme.

oppo find x9 pro test
Crédit : Phonandroid

L'Oppo Find X9 Pro nous avait séduits par son design, ses performances, son appareil photo et son autonomie, nous sommes forcément curieux de voir ce que peut nous proposer le constructeur avec son successeur. Et nous n'avons pas besoin d'attendre une communication d'Oppo pour nous faire une idée du potentiel du smartphone, puisque le leaker Digital Chat Station nous offre sur un plateau bon nombre de ses caractéristiques techniques.

D'après lui, le smartphone sera équipé d'une puce Dimensity gravée en 2 nm, probablement le MediaTek Dimensity 9600. Il évoque aussi la présence d'un écran de 6,78 pouces avec définition 1,5K et technologie LTPO, permettant de faire varier automatiquement la fréquence de rafraîchissement de l'affichage en fonction du contenu diffusé. En ce qui concerne le design, il promet des bordures très fines autour de l'écran, ainsi que de larges coins arrondis.

Un Oppo Find X10 Pro très séduisant sur le papier

La source confirme une rumeur précédente selon laquelle l'Oppo Find X10 Pro aurait droit à deux capteurs photo de 200 MP : un grand-angle ISOCELL HPC d'une taille de 1/1,3 pouce fourni par Samsung et un téléobjectif. Un capteur multispectral de 3 MP est également attendu. Il sera très intéressant de voir si Oppo parvient à en tirer parti. Ce type de composant est très rare sur mobile, on en retrouve que sur certains modèles premium chez Huawei jusqu'ici.

La capacité de la batterie dépasserait les 8 000 mAh, alors que le Find X9 Pro avait déjà bien progressé sur ce point en offrant 7 500 mAh, ce qui constituait un record pour la marque à l'époque. La maîtrise de la technologie silicium-carbone permet d'améliorer la densité des cellules. Le smartphone sera bien sûr compatible avec la recharge sans fil. Un lecteur d'empreintes supersonique sous l'écran et une certification de résistance à l'eau et aux poussières IP68/69 sont dans les tuyaux.

L'Oppo Find X10 Pro serait lancé en septembre prochain en Chine. On peut s'attendre à une sortie en Europe peu de temps après, en octobre, voire au même moment.


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