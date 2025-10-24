Le générateur de vidéos IA Sora débarque sur Android, les préinscriptions sont ouvertes

OpenAI annonce l'arrivée prochaine de son générateur de vidéos IA Sora 2 sur le Play Store d'Android. Les intéressés peuvent déjà s'inscrire pour tester l'application une fois qu'elle sera disponible.

Après les images, il était logique que les modèles d'intelligence artificielle se mettent à créer des vidéos. Parmi les différents outils disponibles, celui d'OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT, a fait sensation à sa sortie : Sora s'est vite positionné comme l'un des meilleurs générateurs de vidéos IA. Depuis sa version 2, c'est encore plus flagrant. Il peut faire à peu près n'importe quoi, de la vidéo ultra-réaliste à l'animation imitant celle de Pixar ou encore d'Aardman (Wallace et Gromit).

Le succès du service l'a forcé à serrer la vis de ses conditions d'utilisation. Comprendre une modération renforcée pour interdire la création de contenu offensant ou portant atteinte aux droits d'auteur. Une décision qui a provoqué le départ de nombreux utilisateurs, mais qui n'a pas démotivé les équipes en charge du projet. Bill Peebles, à la tête de Sora, publie une feuille de route qui dévoile les changements à venir sur Sora. Et tout en bas de son message sur X (Twitter), il y a une petite phrase qui risque de changer la donne : “la version Android de Sora arrive bientôt“.

OpenAI annonce l'arrivée de l'application Sora, son générateur de vidéos IA

Il va donc bientôt être possible de créer des vidéos avec Sora depuis son smartphone Android. L'application possède déjà sa page sur le Play Store de Google, sachant qu'elle n'est visible que chez celles et ceux qui possèdent un appareil compatible.

Sans surprise, il faudra un mobile haut de gamme récent pour prétendre installer le programme. Grâce aux captures d'écran disponibles, on peut déjà deviner que le fonctionnement de Sora sur Android sera simple. Il s'agit comme sur ordinateur de taper une requête et de laisser l'IA faire le reste.

L'application fait partie de la catégorie Réseaux sociaux. L'aspect communautaire est en effet présent avec une page de profil où vous pouvez publier vos créations, ainsi qu'une galerie commune pour consulter celles des autres. Sora pour Android n'indique aucune date de sortie précise, pas plus que les tarifs de ses achats in-app.