Les utilisateurs du générateur de vidéos IA Sora sont furieux après ce changement

Le générateur de vidéos IA Sora d'OpenAI ne fonctionne plus comme avant. De nombreux utilisateurs expriment leur colère face à ce changement qui pour certains rend le service inutile.

Quand OpenAI a lancé son générateur de vidéos IA Sora 2, les possibilités offertes par la nouvelle version de l'outil ont vite entraîné l'arrivée massive de contenus. Bien entendu, la majorité met en scène des personnalités (vivantes ou non d'ailleurs) s'adonnant à des activités inhabituelles. Par exemple Michael Jackson en train de rapper, ou Sam Altman, le fondateur d'OpenAI, faisant griller un Pikachu au barbecue tout en disant à la caméra : “J'espère que Nintendo ne va pas nous poursuivre en justice“.

Forcément, les ayants droit ne voient pas ça d'un très bon œil. Au lancement de Sora 2, ces derniers ont la possibilité de refuser l'utilisation de personnages dont ils détiennent les droits dans la génération de vidéos. C'est à eux de contacter OpenAI pour que l'interdiction soit mise en place. À peine quelques jours plus tard, Sam Altman change son fusil d'épaule et désormais, la création de contenus mettant en scène un personnage protégé par le droit d'auteur est bloquée par défaut.

Le générateur de vidéos IA Sora ne fonctionne plus du tout comme avant

Si vous tapez la requête “Superman en train de danser la valse avec Wonder Woman“, Sora vous répondra “Ce contenu peut enfreindre nos garde-fous concernant la similarité avec le contenu tiers” et vous ne pourrez pas aller plus loin. Sur les réseaux sociaux, beaucoup d'utilisateurs disent que l'outil ne sert plus à rien désormais. Certains ont décidé de passer à un autre, d'autres de protester en utilisant Sora.

En vous rendant sur la plateforme, vous allez voir de nombreuses vidéos où Martin Luther King dit avoir fait un rêve où l'utilisation de l'IA n'était pas aussi stricte. Le célèbre artiste Bob Ross se tiendra quant à lui devant une toile sur laquelle est écrit “Cela enfreint notre politique sur les contenus” avant de s'emporter violemment.

Ce n'est pas la première fois que les ayants droit cherchent à reprendre le contrôle face à l'IA. Le groupe Warner Bros. a attaqué Midjourney et son générateur d'images IA pour protéger ses personnages. OpenAI a préféré éviter cette étape.