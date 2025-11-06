Le générateur de vidéos IA Sora débarque enfin sur Android (mais tout le monde ne peut pas encore en profiter)

Pour le lancement de la deuxième version de son générateur de vidéos IA Sora, OpenAI a opté pour un déploiement (très) progressif. Comme annoncé précédemment par la maison-mère de ChatGPT, l’application débarque enfin sur Android. Mais tout le monde ne peut pas encore en bénéficier.

Sora 2 d’OpenAI est sans conteste le digne héritier de son prédécesseur et s’impose déjà comme l’un des meilleurs générateurs de vidéos IA. Lancé comme un produit autonome, l’application permet de générer (à peu près) tout ce qui vous passe par la tête, des vidéos ultra-réalistes jusqu’aux clips façon Pixar, en passant par des scènes inspirées de l’univers d'Aardman (Wallace et Gromit).

Pensée comme un réseau social, Sora 2 se distingue par une approche unique vous permettant de découvrir les créations des autres utilisateurs et même de les reprendre pour les adapter à votre style. Autre particularité : ses règles plus souples en matière de droits d’auteur et sa fonctionnalité Cameo, permettant de reproduire des personnages ou des célébrités – ce qui a valu à OpenAI et Sam Altman, son PDG, plusieurs controverses les obligeant à instaurer de nouvelles mesures de protection plus strictes. OpenAI a opté pour un déploiement très progressif et si comme promis l’application débarque enfin sur Android, tout le monde ne peut pas encore en profiter.

Sora 2 d’OpenAI poursuit son lancement progressif et débarque enfin sur Android (mais pas pour tout le monde)

Lors de son lancement, Sora 2 n’était disponible que dans deux pays : les États-Unis et le Canada. Depuis, sa disponibilité s’étend peu à peu et OpenAI a instauré un système de liste d’attente afin de réguler le nombre d’utilisateurs. D’abord disponible uniquement sur iOS, l’application peut dès maintenant être téléchargée depuis le Google Play Store, selon nos confrères de Tom’s Guide.

Un bémol subsiste néanmoins : bien que la liste d’attente ait été supprimée dans certaines régions du monde – offrant ainsi une utilisation immédiate de l’application – Sora 2 reste limité à quelques pays, à savoir les deux pays d’Amérique du Nord précédemment cités, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, la Thaïlande et le Vietnam. Pour le moment, on ignore quand – et si – la France pourra en bénéficier. Si l’attente vous est trop insupportable, il existe néanmoins un moyen détourné (en plusieurs étapes) d’y accéder depuis l’Hexagone.