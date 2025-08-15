Publicité, forfait “Go” moins cher… ChatGPT veut abonner le plus de monde possible

OpenAI cherche à booster ses revenus avec ChatGPT. Pour ce faire, un nouvel abonnement “Go” à petit prix a été lancé pour séduire de nouveaux clients. L'affichage de publicités pourrait aussi constituer une alternative pour les comptes gratuits.

ChatGPT s'est très rapidement imposé comme une plateforme incontournable pour des millions d'utilisateurs au quotidien. Un tel volume de requêtes engendre forcément des coûts de fonctionnement importants, et l'une des problématiques pour OpenAI, l'entreprise créatrice de l'agent conversationnel IA et des modèles sur lesquels il est basé, dont GPT -5, est la monétisation.

À la sortie de ChatGPT, OpenAI ne pouvait d'ailleurs pas répondre à la demande de trafic, obligeant à placer les utilisateurs dans une file d'attente pour accéder à l'outil. Rapidement, la société a mis en place un système d'abonnement, dont l'un des avantages les plus intéressants pour les clients était une priorité en cas de surcharge des serveurs. Depuis, OpenAI n'a cessé de mettre en place des formules d'abonnement pour répondre à des besoins spécifiques et générer des revenus.

ChatGPT Go, un abonnement à bas prix

ChatGPT a d'abord proposé des offres coûteuses destinées aux professionnels et aux entreprises. Celles-ci promettent de meilleures performances, des fonctionnalités exclusives, et un accès en avant-première aux nouvelles options. Après avoir ratissé du côté des services haut de gamme avec ChatGPT Plus, Pro et Enterprise, OpenAI veut maintenant convaincre les utilisateurs qui ont un petit budget de passer à la caisse.

L'entreprise a en effet lancé en toute discrétion ChatGPT Go, un abonnement à bas prix, disponible uniquement dans certaines régions du monde. En Inde par exemple, il coûte 399 roupies, soit l'équivalent d'un peu moins de 4 euros par mois. De quoi inciter les utilisateurs qui ne peuvent ou ne veulent pas payer plus cher à reconsidérer leur position et à passer d'un compte gratuit à un compte payant.

The new ChatGPT Go Plan has been added to the pricing page in ChatGPT web app "Only available in certain regions" at ₹399 INR / month with everything in Free plus expanded messaging and uploads, expanded image creation, limited deep research, longer memory and context, and… pic.twitter.com/KmjsqWJYZG — Tibor Blaho (@btibor91) August 12, 2025

ChatGPT Go fait sauter les restrictions de téléversement de fichiers, de génération d'images, de requêtes approfondies et de mémoire de la version gratuite de ChatGPT. Il ne donne par contre pas accès à des fonctions comme la génération de vidéos Sora, les projets, tâches et GPT personnalisés, ou l'agent Codex.

C'est un bon compromis pour améliorer son expérience avec ChatGPT à petit prix si l'on n'a pas besoin des options les plus avancées. ChatGPT Go coûte cinq fois moins cher que ChatGPT Plus et répond sans doute aux besoins de nombreux utilisateurs. On peut se demander si cette formule arrivera un jour en France, ou si OpenAI préfère obliger les consommateurs des pays développés à payer plein pot s'ils souhaitent débrider les capacités de l'agent IA.

La tentation de la publicité pour ChatGPT ?

OpenAI avait exprimé la volonté de passer d'un statut d'organisme à but non lucratif à une structure à but lucratif. Dans ce cas, sa nouvelle priorité aurait été de dégager des bénéfices. Le projet a pris du plomb dans l'aile face à la levée de boucliers qu'il a suscité, ce qui devrait protéger les utilisateurs de l'instauration de modèles économiques abusifs. Mais même dans cette situation, OpenAI doit générer des revenus très élevés pour financer ses frais et ses coûts. L'entreprise explore des pistes pour diversifier ses revenus, et l'une d'entre elles pourrait bien mener à l'intégration de publicités au sein de ChatGPT.

Nick Turley, cadre d'OpenAI et responsable de ChatGPT, a commenté cette possibilité lors d'une interview accordée à The Verge. “Il existe peut-être un marché où les gens ne sont pas prêts à nous payer. Ce serait peut-être l'occasion d'envisager d'autres formes de monétisation indirecte”, admet-il.

“Si jamais nous faisions cela, je voudrais être très prudent et réfléchi, car je pense vraiment que ce qui rend ChatGPT magique, c'est que vous obtenez la meilleure réponse possible, sans aucun intervenant intermédiaire. C'est personnalisé selon vos besoins, vos goûts… Mais nous ne cherchons pas à vous vendre quelque chose de plus ou à promouvoir un fournisseur ou un produit payant. Il existe peut-être des moyens de faire de la publicité qui préservent cela et la structure incitative, mais je pense que ce serait un concept novateur et qu'il faudrait être très réfléchi”, fait savoir Turley.

Si publicité il y a sur ChatGPT, OpenAI devrait donc créer des formats qui correspondent à ses valeurs, et aux promesses de son produit. Il cible ici clairement les moteurs de recherche, qui préfèrent afficher des résultats sponsorisés plutôt que les plus pertinents. Turley ne veut pas se tourner vers ce modèle.

Il explique aussi que pour l'instant, l'engouement autour des abonnements à ChatGPT est très satisfaisant. Il est optimiste quant au fait qu'OpenAI n'envisage pas la publicité pour un certain temps. Nous pouvons donc être tranquilles pendant un moment.