OnePlus : rendez-vous le 19 mai pour le lancement simultané de trois produits inédits !

OnePlus vient de donner rendez-vous aux fans le 19 mai 2022 pour le lancement en simultané de trois produits inédits. Le constructeur vous invite à suivre sa conférence qui notamment dédiée à la présentation de deux nouveaux smartphones : les OnePlus Nord 2T 5G et OnePlus Nord CE 2 Lite. Les OnePlus Nord Buds, les prochains écouteurs sans fil de la marque, sont également de la partie.

Comme vous le savez peut-être, Google a occupé la scène médiatique avec sa dernière conférence Google I/O. L'occasion pour la firme de Mountain View d'en dévoiler davantage sur Android 13, mais aussi de présenter officiellement le Pixel 6a, son nouveau smartphone de milieu de gamme. Le géant du web a également présenté la Pixel Watch, sa dernière montre connectée, tandis qu'il a conclu sa présentation en révélant les premières informations autour du Pixel 7.

Or, OnePlus serait le prochain constructeur à faire son show. En effet, la marque chinoise vient d'inviter la presse et les fans pour un nouvel évènement prévu le 19 mai 2022. À l'image de Google, OnePlus compte se montrer généreux durant cette conférence, puisque le fabricant compte lever le voile sur non pas un, ni deux, mais trois produits inédits !

OnePlus dévoilera trois produits inédits le 19 mai 2022

Dans le détail, OnePlus va présenter le OnePlus Nord 2T 5G. D'après les dires du constructeur, cet appareil bénéficiera “d'une version améliorée des principales fonctionnalités tant appréciées du OnePlus Nord 2″. Cela comprend donc la charge rapide 80W SuperVOOC, que l'on retrouve déjà sur le OnePlus 10 Pro 5G.

Un autre smartphone sera également sur le devant de la scène, à savoir le OnePlus Nord CE 2 Lite 5G. Il s'agira cette fois-ci d'un smartphone d'entrée de gamme, qui réunira “les caractéristiques essentielles de OnePlus” comme un excellent rapport qualité-prix ou encore une grande autonomie couplée à la charge rapide. Comme vous pouvez le constater, OnePlus s'est bien gardé de rentrer davantage dans les détails concernant les caractéristiques de ses prochains smartphones.

En guise de cerise sur le gâteau, OnePlus présentera aussi les OnePlus Nord Buds, les tout premiers écouteurs sous la marque Nord. De fait, on peut s'attendre à un produit vendu à un prix plus attractif. Il faudra attendre le 19 mai 2022 pour en savoir plus. Quoi qu'il en soit, cette annonce de OnePlus confirme les informations du leaker réputé Yogesh Brar.

Fin avril, l'insider affirmait que OnePlus se préparait à inonder le marché avec 15 nouveaux produits en 2022. Il pressentait également que l'appellation Nord allait devenir une gamme à part entière chez le constructeur. L'annonce des OnePlus Nord Buds en est la preuve irréfutable.