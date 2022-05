OnePlus 10 Ultra : de nouveaux rendus nous dévoilent à quoi va ressembler le smartphone

OnePlus va dévoiler à la fin de l’année un nouveau smartphone encore plus puissant que son OnePlus 10 Pro : le OnePlus 10 Ultra. En plus d’un processeur plus performant, le smartphone miserait surtout sur un périscope offrant un zoom optique 5X.

Cela fait maintenant plusieurs mois que nous savons que OnePlus travaille sur un nouveau smartphone haut de gamme de sa série 10, le OnePlus 10 Ultra. Le fabricant chinois avait déposé au début de l’année un brevet présentant un smartphone au design quasiment identique au OnePlus 10 Pro, mais qui était équipé d’un capteur périscope au dos.

Depuis sa création, OnePlus n’a jamais opté pour un capteur périscope dans ses smartphones. Pourtant, ses principaux concurrents comme Xiaomi, Samsung ou encore Vivo utilisent de tels capteurs dans leurs smartphones haut de gamme depuis maintenant plusieurs années. Le OnePlus 10 Pro doit donc se contenter d’un téléobjectif avec un zoom optique 3X, mais cela devrait bientôt changer grâce au nouveau modèle.

Le OnePlus 10 Ultra sera le premier smartphone de OnePlus avec un périscope

D’après les fuites les plus récentes, le OnePlus 10 Ultra sera bien équipé d’un périscope offrant un zoom optique 5X. OnePlus s’alignerait donc enfin sur d’autres smartphones Android sur ce segment de prix. De nouveaux rendus ont été dévoilés, et ceux-ci précisent à quoi le smartphone devrait ressembler.

Au premier coup d’œil, on pourrait penser que le OnePlus 10 Ultra est identique au OnePlus 10 Pro, mais on remarque que le capteur périscope au dos de l’appareil est bien différent du téléobjectif, puisque la lentille adopte une forme rectangulaire. Le smartphone est ici présenté en deux coloris, blanc et vert. OnePlus avait d’ailleurs longuement expliqué pourquoi les téléphones blancs sont plus rares que les autres.

En plus de son capteur périscope, le OnePlus 10 UItra devrait se démarquer de son petit frère grâce à sa nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 1+. Gravée par TSMC, celle-ci devrait se montrer moins énergivore que le Snapdragon 8 Gen 1 actuel, et pourrait permettre aux fabricants de proposer des smartphones Android qui surchauffent moins.

Le reste de la fiche technique devrait être identique, mais il faudra encore attendre quelques semaines pour en être certains. Le OnePlus 10 Ultra sera lancé cet été, mais il reste à déterminer si OnePlus le commercialisera en dehors de la Chine.

Source : MyDrivers