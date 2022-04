OnePlus va inonder le marché avec 15 nouveaux produits en 2022

OnePlus pourrait lancer pas moins de 15 nouveaux appareils sur différentes gammes de prix. C'est en tout cas ce qu'assure le leaker réputé Yogesh Brar. Selon lui, la majorité de ces produits inédits fera partie de la gamme Nord. Il suggère d'ailleurs que l'appellation Nord deviendra une marque à part entière.

Si l'on attend toujours l'arrivée du OnePlus 10 en France, on sait d'ores et déjà que l'année 2022 s'annonce chargée pour le constructeur chinois avec le lancement confirmé de plusieurs produits, comme le OnePlus 10R/Nord 3 également baptisé OnePlus Ace sur le marché chinois. Or et d'après le leaker réputé Yogesh Brar, OnePlus pourrait effectivement jouer la carte de la qualité (et on espère de la qualité) en 2022 en lançant pas moins de 15 nouveaux appareils cette année.

Plus précisément et selon ses informations, la marque devra lancer à minima un nouveau produit chaque mois jusqu'au début du prochain trimestre. Cela inclut bien entendu de nouveaux smartphones, mais aussi des montres connectées et des écouteurs sans fil avec réduction de bruit active.

Vers une émancipation de la marque Nord chez OnePlus ?

Selon lui, la majorité de ces produits inédits appartiendra à la gamme Nord. De quoi suggérer une volonté du constructeur de développer son catalogue d'appareils low-cost et de milieu de gamme cette année. Le leaker va plus loin d'ailleurs, et affirme que OnePlus pourrait faire de l'appellation Nord une marque à part entière. Une théorie qui tient la route, surtout depuis que le constructeur éprouve des difficultés à nommer les nouveaux appareils de la gamme…

Prenons l'exemple du OnePlus Nord CE 2 Lite, un nouveau milieu de gamme dont la présentation est justement attendue pour ce 28 avril 2022. On peut s'accorder sur le fait qu'on a vu nom plus vendeur. Concernant l'évènement de demain, nous savons déjà que le OnePlus Nord CE 2 Lite ne sera pas le seul produit dévoilé. Viendront à ses côtés le OnePlus Ace, qui devrait répondre à l'appellation OnePlus 10R ou OnePlus Nord 3 en dehors du marché chinois, et les OnePlus Buds N, de nouveaux écouteurs sans fil avec ANC.

Ce smartphone devrait profiter notamment de la recharge rapide 150W d'Oppo, qui permettra d'atteindre les 100% en seulement 15 minutes (pour une batterie de 4500 mAh). Sous le capot, on devrait retrouver un processeur Mediatek Dimensity 8100 tandis que la face avant serait occupée par une dalle OLED 6,7″ en définition FHD+. Nous en aurons le cœur net ce 28 avril 2022 lors de la conférence de OnePlus.

Source : Yogesh Brar via Android Headlines