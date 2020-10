OnePlus 9 : le lancement serait prévu en mars 2021

Le OnePlus 9 serait dévoilé dans le courant du mois de mars 2021, affirme une fuite. Comme c'est devenu l'habitude, la jeune marque chinoise aurait décidé d'avancer la présentation officielle de sa nouvelle génération de smartphones de plusieurs semaines. OnePlus chercherait à faire de l'ombre à Samsung et à ses nouveaux Galaxy S, attendus avec plusieurs semaines d'avance.

Le OnePlus 9 commence peu à peu à faire parler de lui. Récemment, un informateur réputé a révélé le nom de code en interne du smartphone, Lemonade. Actuellement en cours de développement, le futur flagship est encore un mystère complet. On ignore encore tout de sa fiche technique et de ses nouveautés.

Citant les informations fournies par une source proche de OnePlus, nos confrères d'Android Central affirment que le lancement des OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro est prévu vers le milieu du mois de mars. L'an dernier, OnePlus avait révélé les OnePlus 8 et OnePlus 8 le 14 avril. D'année en année, la marque chinoise présente ses nouveaux smartphones haut de gamme de plus en plus tôt. En 2017, OnePlus ne dévoilait encore son premier flagship de l'année qu'en juin. Les premières années, la marque chinoise annonçait même son nouveau smartphone phare en été.

OnePlus revoit son calendrier de sortie pour concurrencer Samsung

D'après Android Central, OnePlus souhaiterait empêcher Samsung et ses nouveaux Galaxy S d'occuper le terrain. D'après les dernières rumeurs, Samsung aurait décidé d'avancer la présentation des Galaxy S21 (S30) aux premières semaines du mois de janvier 2021. D'habitude, le constructeur sud-coréen attend la fin du mois de février, voire début mars, pour annoncer une nouvelle génération de Galaxy S.

En précipitant le lancement de sa nouvelle génération de smartphones, OnePlus se donne les moyens d'écouler plus d'unités avant la sortie des hypothétiques OnePlus 9T. Si OnePlus reste fidèle à ses habitudes, une version améliorée du OnePlus 9 sera commercialisée à la fin de l'année prochaine.

De plus, l'arrivée d'une seconde génération de OnePlus Nord vers mi-2021 n'est probablement pas étrangère à ce changement de calendrier. On imagine que le constructeur chinois veut éviter que l'hypothétique OnePlus Nord 2 ne cannibalise les ventes des OnePlus 9. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Android Central