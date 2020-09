OnePlus Nord N10 5G : le smartphone d’entrée de gamme se dévoile

Le OnePlus Nord N10 5G, une déclinaison encore moins chère du OnePlus Nord, se dévoile. Quelques semaines avant sa présentation présumée, une fuite est venue lever le voile sur la fiche technique du smartphone d'entrée de gamme. Comme le modèle original, il serait construit autour d'un écran 90 Hz de 6,49 pouces.

Ce n'est plus une surprise pour personne : OnePlus prépare bien un smartphone d'entrée de gamme encore moins cher que le OnePlus Nord. Après s'être imposé sur le haut de gamme et le milieu de gamme, OnePlus ambitionne désormais de s'emparer des parts de marché sur l'entrée de gamme en étoffant son catalogue.

Voici la fiche technique du OnePlus Nord N10 5G

D'après les informations recueillies par nos confrères d'Android Central auprès d'une source proche du dossier, ce smartphone s'appelle OnePlus Nord N10 5G. De son côté, Max.J, jeune leaker réputé pour ses informations fiables concernant OnePlus, assure que le terminal s'intitulera plus sobrement OnePlus N10 5G.

Quoi qu'il en soit, le smartphone serait sublimé d'un écran 90 Hz de 6,49 pouces, comme le OnePlus Nord. Par contre, la jeune marque chinoise opterait plutôt pour une dalle LCD à la place d'une dalle OLED afin de réduire les coûts de production.

Comme prévu, le OnePlus Nord N10 5G serait alimenté par le Snapdragon 690 (gravé en 8 nm) de Qualcomm couplé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Comme son nom l'indique, il est compatible avec le réseau 5G. Côté photographie, le smartphone serait équipé d'un quadruple capteur photo avec capteur principal de 64 mégapixels accompagné d'un module grand-angle de 8 mégapixels et de 2 objectifs de 2 mégapixels.

Aux dernières nouvelles, OnePlus dévoilera le OnePlus Nord N10 5G lors de la future conférence dédiée au OnePlus 8T, son nouveau smartphone haut de gamme. La présentation aurait lieu vers la fin du mois de septembre. Dans la foulée, OnePlus pourrait aussi lancer les OnePlus Buds Z, des écouteurs sans fil encore moins cher que les OnePlus Buds.

Les fuites tablent sur un prix avoisinant les 300 euros en Europe pour le OnePlus Nord N10 5G. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Android Central