OnePlus Nord : un bug efface toutes les données, la marque mène l’enquête

Le OnePlus Nord est victime d'un bug. D'après plusieurs témoignages, un dysfonctionnement pousse régulièrement le smartphone à se restaurer à l'insu des utilisateurs. Le processus efface toutes les données stockées sur le terminal. Alertée par des usagers, la marque chinoise affirme avoir lancé une enquête.

Certains OnePlus Nord lancent une opération de restauration aux paramètres d'usine à l'insu de leur propriétaire, rapportent nos confrères d'Android Police. Une fois ce processus terminé, le smartphone se retrouve dans le même état que le jour où il est sorti des usines de OnePlus. Toutes les données (contacts, applications, photos,…) sont donc effacées dans la foulée. Ce processus est généralement réservé aux utilisateurs qui souhaitent revendre leur terminal.

OnePlus promet de déployer rapidement un correctif sur les OnePlus Nord concernés

Sur les forums officiels de OnePlus, les témoignages attestant de ce bug sont légions. Il sont nombreux à avoir remarqué que le smartphone chauffait anormalement dans leur poche. Après avoir consulté l'écran, ils se sont rendus compte qu'une restauration était en cours alors que l'écran était bien verrouillé.

“Mon nouveau One Plus Nord avait été forcé de se réinitialiser automatiquement sans mes instructions. Quelques jours après, le bug s'est reproduit” témoigne un internaute. “J'ai perdu toute ma musique, mes photos, mes podcasts téléchargés, mes séries télévisées, mes jeux, l'accès à mes messages d'amis sur Facebook et WhatsApp, et même mon réveil” détaille un autre usager. Certains affirment que le bug s'est déclenché à plusieurs reprises en l'espace de quelques semaines. Au vu des nombreux témoignages, il ne s'agit pas d'une défaillance isolée.

Un membre de l'équipe OnePlus a rapidement répondu aux plaintes des usagers sur le forum officiel. Afin de comprendre l'origine du problème, la marque a d'abord récolté des informations auprès des personnes lésées. Contactée par Android Police, OnePlus assure que l'enquête est toujours en cours et qu'un correctif sera déployé dans les plus brefs délais. Avez-vous rencontré la même défaillance sur votre OnePlus Nord? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

