OnePlus Nord : la version moins chère sans Warp Charge 30T se confirme

Le OnePlus Nord aura bientôt droit à une déclinaison encore moins chère. D’après une nouvelle fuite, cette version plus abordable serait privée de la recharge rapide Warp Charge 30T de son prédécesseur.

Lancé en juillet 2020, le OnePlus Nord signe le grand retour de OnePlus sur le milieu de gamme. Vendu à seulement 399 euros, le smartphone se distingue notamment grâce à sa recharge rapide Warp Charge 30T. Cette technologie ultra efficace permet de gagner 70% de batterie en 30 minutes de recharge.

Un OnePlus Nord encore plus abordable avec recharge 18W

D’après les informations relayées par nos confrères de MySmartPrice, OnePlus prépare d’ores et déjà un second OnePlus Nord encore plus abordable. Le smartphone est en effet apparu dans la base de données de la certification TÜV Rheinland pour le confort des yeux. La fuite ne révèle pas grand chose sur la fiche technique du terminal. Néanmoins, on notera la présence d’une recharge rapide de 18 Watts (9VDC, 2A). Pour baisser les couts de production, OnePlus aurait visiblement l’intention de faire l’impasse sur la recharge rapide Warp Charge 30T, un des atouts phares du premier OnePlus Nord. On s’attend aussi à ce que le smartphone ne soit pas compatible avec la recharge sans fil, comme le OnePlus Nord.

Ce n’est pas la première fois qu’une fuite révèle l’arrivée d’un OnePlus Nord encore moins cher. Il y a quelques semaines, un mystérieux téléphone au nom de code « Billie » est apparu dans le code source de la surcouche OxygenOS, confirmant les intentions de la marque chinoise.

Aux dernières nouvelles, ce OnePlus Nord encore plus abordable est alimenté par le SoC Snapdragon 690 5G. Comme le montrent plusieurs benchmarks mis en ligne sur Geekbench, le smartphone devrait se contenter de 6 Go de RAM pour épauler le chipset. On s’attend à ce que OnePlus dévoile ce nouveau smartphone milieu de gamme d’ici la fin de l’année aux alentours du mois d’octobre, dans la foulée des OnePlus 8T. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : MySmartPrice