OnePlus Nord : où le précommander au meilleur prix ?

Le OnePlus Nord, nouveau smartphone de la firme chinoise tout juste présenté est d’ores et déjà disponible à la précommande auprès des revendeurs en ligne. Découvrez ici les offres pour l’avoir au prix le moins cher au moment de sa sortie.

💰OnePlus Nord : où le précommander au prix le moins cher ?

Le OnePlus Nord qui vient d’être dévoilé est officiel ! Il est disponible au prix de départ de 399 € dans sa variante embarquant 6 Go de mémoire RAM et 128 Go de stockage interne. La variante embarquant 8 Go de RAM et 256 Go est quant à elle proposée pour 100 € de plus soit 499 €. Il est possible de le précommander sur le site officiel OnePlus ou du coté des enseignes Amazon, Fnac et Darty pour une disponibilité annoncée le 4 août 2020.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE ONEPLUS NORD SUR AMAZON

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE ONEPLUS NORD SUR DARTY

🔎Quelle fiche technique pour le OnePlus Nord ?

Le nouveau smartphone de OnePlus embarque un processeur Snapdragon 765G couplé à 8 Go ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de mémoire de stockage interne en UFS 2.1. Le terminal est compatible avec le futur réseau 5G et embarque une batterie d’une capacité de 4115 mAh compatible charge Warp Charge 30T (30W / de 0-70% en 30 min ).

L’écran de diagonale 6,44 pouces au format 20:9, avec taux de rafraîchissement 90 Hz et HDR10+ dispose de l’indice de protection Gorilla Glass 5 à l’avant et à l’arrière avec une carcasse en plastique autour. Le smartphone est disponible en deux coloris : Gray Onyx (gris effet miroir) et Marble Blue (bleu clair).

Comme prévu, l’appareil est composé d’un module principal de 48 mégapixels conçu par Sony (IMX586), d’un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels, d’un capteur de profondeur de 5 mégapixels et d’un module macro.

❓Quelles nouveautés pour le OnePlus Nord ?

La principale nouveauté de ce OnePlus Nord c’est surtout son positionnement par rapport aux autres smartphones existants du constructeur. Avec un tarif inférieur à 400 € pour la variante de base, il est le premier appareil du constructeur que l’on peut considérer milieu de gamme.

Le OnePlus s’adresse donc en premier lieu aux personnes désirant un smartphone offrant une expérience « Fast & Smooth », intégrant des composants de qualité et offrant des performances haut de vol en photo, le tout à un prix abordable.