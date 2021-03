OnePlus 9 vs OnePlus 8 : photo, performances, design, voici tout ce qui change

OnePlus vient d’annoncer sa nouvelle gamme de smartphones haut de gamme : les OnePlus 9. Ces nouveaux produits apportent tout un tas de nouveautés techniques. Nous allons voir quelles sont les différences par rapport à la gamme de 2020, c’est-à-dire celle des OnePlus 8.

La gamme OnePlus 9 est enfin officielle ! La marque sino-finlandaise a dévoilé ses deux nouveaux fleurons, à savoir le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro. Bien évidemment, ils apportent tout un tas de changements par rapport à la génération précédente.

Dans ce petit dossier, nous allons faire le tour des améliorations par rapport à la série 8. Si vous êtes actuellement équipé d’un OnePlus 8 ou OnePlus 8 Pro et que ces nouveaux smartphones vous intéressent, voici ce qu’il faut retenir. A noter que OnePlus a également sorti un modèle 8T il y a quelques mois, mais nous allons réellement nous concentrer sur les premiers de la gamme 8, sortis dans la première moitié de l’année 2020.

Un nouveau design

Le premier changement est visuel. OnePlus a bien évidemment doté ses OnePlus 9 d’un tout nouveau design, avec de lignes repensées et des coloris inédits. La marque ne change pourtant pas ses habitudes et nous sert toujours un grand écran prenant toute la façade ainsi que ses boutons physiques à droite et à gauche de la dalle (alors qu’ils sont en général que à droite sur les autres terminaux Android). On note aussi toujours la présence du bouton cranté sur trois niveaux pour passer en mode silencieux ou vibreur.

Les OnePlus 9 se distinguent sur un point en particulier : l’appareil photo. Autrefois placé en plein milieu de la coque, le module des nouveaux smartphones se place en haut à gauche (ce qui était déjà le cas sur le 8T). Il est aussi plus grand.

Alors que les deux OnePlus 8 et 8 Pro étaient dotés d’un écran incurvé, le constructeur laisse le choix sur sa nouvelle gamme. Le OnePlus 9 dispose d’un écran plat alors que le OnePlus 9 Pro embarque un écran légèrement courbé sur les côtés. Les capteurs d’empreintes sont toujours sous l’écran pour les deux nouveaux smartphones, mais placés légèrement plus bas, ce qui est un peu curieux et pas pratique.

Un écran plus performant

OnePlus a également amélioré l’écran de la gamme 9, sans forcément le révolutionner. Le OnePlus 9 Pro dispose, comme le OnePlus 8 Pro, d’un écran AMOLED en 1440p avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Quelques changements à noter tout de même, puisque la dalle est plus petite sur le 9 Pro (6,7 contre 6,8 pouces pour le 8 Pro), mais apporte quelques améliorations. Par exemple, le taux de rafraîchissement est maintenant adaptatif, de 1 à 120 Hz. Cela veut dire que lorsque vous jouez à un jeu en 60 FPS, l’écran va caler son taux de rafraîchissement à ce niveau. La définition est également adaptative et fonctionne sur le même principe. Enfin, le 9 Pro adopte un mode Hyper Touch qui permet de gagner en temps de réponse sur certains jeux. Un mode qui consomme bien évidemment plus d’énergie, donc de batterie.

Le OnePlus 9 classique a lui une dalle AMOLED de 6,55 pouces, de la même taille que celle du 8, en Full HD+. La principale différence entre les deux terminaux réside dans le taux de rafraichissement, puisqu’on passe du 90 Hz au 120 Hz. Notons que contrairement au 9 Pro, le OnePlus 9 n’a pas de taux de rafraîchissement adaptatif.

De petites évolutions pas forcément indispensables au niveau de la dalle, donc, mais appréciables.

Un processeur beaucoup plus puissant

OnePlus a toujours eu l’habitude de mettre les processeurs Qualcomm les plus puissants du marché dans ses smartphones et la série 9 ne fait pas exception à la règle. Les OnePlus 8 et 8 Pro héritaient du SoC Snapdragon 865, un monstre de puissance (ce qui est toujours le cas aujourd’hui) qui avait la particularité d’apporter la 5G à la gamme. Ils étaient épaulés par 8 ou 12 Go de RAM selon les modèles.

Le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro embarquent tous les deux le Snapdragon 888, avec eux aussi 8 et 12 Go de RAM. Ici, on gagne donc en puissance, ce qui est bien, mais pas forcément indispensable pour la majorité des utilisateurs du 8 et 8 Pro. Le Snapdragon 888 se veut aussi moins gourmand en énergie, ce qui n’est pas un luxe aujourd’hui.

En définitive, passer de la gamme 8 à la gamme 9 n’est pas non plus indispensable en termes de puissance pure.

Le OnePlus 9 perd en autonomie ce qu’il gagne en charge rapide

La gestion de la batterie fait partie d’un des deux changements majeurs de la gamme OnePlus 9 par rapport à la gamme 8. Pour rappel, le OnePlus 8 disposait d’une batterie de 4300 mAh et le 8 Pro d’une batterie de 4500 mAh. Les deux OnePlus sont eux dotés d’une batterie de 4500 mAh. Selon nos tests, nous régressons en termes d’autonomie, les OnePlus 9 n’étant pas vraiment à la fête de ce côté-là. On a par exemple du mal à tenir une journée entière avec le 9 Pro (toutes options à fond), ce qui est vraiment dommage.

En revanche, l’accent a été mis sur la recharge rapide. Alors de 30 Watts sur la série 8, elle passe à 65 Watts sur la série 9 (elle avait été introduite sur le OnePlus 8T). Il est alors possible de recharger son téléphone en moins de 40 minutes, selon nos tests. Les deux OnePlus 8 étaient compatibles avec la recharge sans fil de 30 Watts. C’est aussi le cas du OnePlus 9 classique. Le OnePlus 9 Pro propose lui une charge rapide de 50 Watts. Cela permet de le recharger entièrement en un peu moins d’une heure, ce qui est très bien.

La partie photo : le jour et la nuit

C’est sans conteste la plus grosse évolution de cette gamme : la partie photo. OnePlus a toujours été un peu en deçà de la concurrence dans ce domaine et pour remédier à ce problème, le constructeur a fait le choix de signer un partenariat avec Hasselblad, marque spécialisée dans l’optique. Le modèle à suivre est bien évidemment celui de la collaboration entre Huawei et Leica qui fait des merveilles.

L’amélioration est bien présente. Hasselblad se charge de la partie traitement logicielle dans le OnePlus et le OnePus 9 Pro et cela s’en ressent. Certes, nous n’avons pas le meilleur photophone du marché, mais bien un appareil qui prend de très bons clichés, bien équilibrés et respectueux des couleurs. A noter que le OnePlus 9 et le 9 Pro n’ont pas exactement le même module photo. Le 9 Pro est bien entendu privilégié, avec un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur ultra grand angle de 50 mégapixels, un capteur Telefoto de 8 mégapixels ainsi qu’un capteur monochrome de 2 mégapixels. Le 9 Classique dispose de trois capteurs « seulement » (48 Mp, 50 Mp et 2 Mp). Néanmoins, il bénéficie du même soin au niveau du logiciel photo. Une nette amélioration, donc, pour la série des OnePlus 9.

Vous l’aurez compris, le passage de la gamme OnePlus 8 à celle du OnePlus 9 n’est pas indispensable. Certes, les changements sont là, au niveau du processeur et de la charge rapide, notamment, mais ne sont pas assez importants pour justifier l’achat. En revanche, c’est bien la partie photo qui impressionne, puisque nous passons d’un module moyen à quelque chose de réellement bon. A vous de voir si cela justifierait l'achat. Si vous avez un modèle plus ancien de OnePlus, le passage à cette nouvelle génération se montrera complètement justifée.