OnePlus 9 et 9 Pro officiels : Snapdragon 888, écran 120 Hz, photo Hasselblad, bienvenue dans l’ultra haut de gamme

OnePlus vient de lever le voile sur ses deux nouveaux smartphones phares : le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro. L’accent est ici mis sur la photo, notamment grâce à un partenariat avec la marque d’optique Hasselblad. Les deux produits visent bien évidemment le marché du haut de gamme.

Ce n’est pas vraiment une surprise, puisque ces deux terminaux ont déjà fuité de partout, mais ils sont aujourd’hui officialisés : les OnePlus 9 et 9 Pro. Deux smartphones haut de gamme de la marque sino-finlandaise qui, comme d’habitude, veut proposer une fiche technique attrayante à prix moins élevé que chez la concurrence.

Les deux produits ont plusieurs choses en commun, à commencer par leur design revu et corrigé. Le OnePlus 9 classique est disponible en violet, bleu et noir tandis que OnePlus 9 Pro est vendu en gris, noir et coloris « Morning Mist », coque brillante avec effet miroir. Ils sont tous les deux équipés d’un processeur Qualcomm Snapdragon 888 avec 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de mémoire. Tous deux sont dotés d’un module photo réalisé en partenariat avec Hasselblad, mais pas des mêmes capteurs, ainsi que d’une batterie de 4500 mAh.

Un OnePlus 9 Pro qui mise sur la photo

Le OnePlus 9 Pro est le smartphone le plus haut de gamme de la série 9 et veut titiller les mastodontes du marché comme le S21 Ultra. Il dispose d’un écran AMOLED de 6,7 pouces (incurvé sur les côtés) en 1440p avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif (activable en même temps). Cet écran apporte quelques nouveautés, comme un mode HyperTouch pour réduire le temps de latence tactile sur certains jeux ou encore la résolution adaptative. Par exemple, il se met automatiquement en 1080p si vous regardez une vidéo dans cette définition. OnePlus propose toujours la recharge rapide de 65 Watts (avec chargeur inclus dans la boîte), mais le OnePlus 9 Pro accueille aussi la recharge sans fil à 50 Watts (dock vendu séparément, mais offert avec la précommande). Une première.

Enfin, côté photo, le téléphone dispose d’un module de quatre capteurs Sony : un principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, un Telefoto de 8 mégapixels et un monochrome de 2 mégapixels. Hasselblad s’occupe pour sa part du traitement logiciel qui promet beaucoup. Ce logiciel, justement propose aussi un mode nuit amélioré, mais aussi un mode portrait bien fichu ou encore un mode pro ultra complet pour les plus exigeants. Il est également capable de filmer en 8K/30 FPS ou 4K/120 FPS

Le OnePlus 9 Pro est disponible à partir du 31 mars pour 919 euros (8 Go RAM + 128 Go) ou 999 euros (12 Go + 256 Go).

Un OnePlus 9 plus sage

Le OnePlus 9 est grosso modo le même que le 9 Pro, avec toutefois quelques changements subtils. Il dispose par exemple d’un écran AMOLED (plat) de 6,55 pouces en Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz (non adaptatif).

Si la recharge rapide filaire de 65 Watts est bien présente, il doit se contenter d’une recharge sans fil de 15 Watts, ce qui rend l’achat d’un dock séparé bien moins intéressant. Côté photo, il est aussi moins gâté, avec seulement trois capteurs (48 Mp, 50 Mp et 2 Mp). Toutefois, Hasselblad est toujours de la partie en ce qui concerne le traitement logiciel, ce qui le rend tout de même très prometteur sur ce segment.

Le OnePlus 9 classique arrivera un peu plus tard, puisqu’il est prévu pour une sortie le 26 avril. Il sera bien évidemment vendu moins cher, à 719 euros pour la version 8 Go de RAM + 128 Go de stockage et 819 euros pour la version 12 Go de RAM + 256 Go de mémoire.

Et vous, êtes-vous tentés par ces nouveaux OnePlus ? Si oui, lequel vous fait de l’œil ? Allez-vous opter pour le modèle le plus haut de gamme ? Dites-le-nous dans les commentaires !