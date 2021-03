OnePlus 9 et 9 Pro : la recharge rapide 65W se confirme

Les OnePlus 9 continuent de se dévoiler. Plusieurs jours avant la présentation officielle, les smartphones sont passés entre les mains de la 3C, un organisme de certification chinois. La base de données de l'organisme confirme l'intégration d'une recharge rapide 65W sur les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. Il s'agit de la même technologie que celle intégrée aux OnePlus 8T.

Les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro viennent d'apparaître dans la base de données de la 3C (China Compulsory Certification), l'organisme qui attribue le marquage CCC sur les produits vendus sur le marché chinois. Il s'agit de la version chinoise du marquage CE en Europe ou du marquage UL aux États-Unis.

Les deux variantes sont visiblement équipés d'une technologie de recharge rapide allant jusqu'à 65W, la fameuse Warp Charge. Déjà présente sur les OnePlus 8T, cette recharge rapide permet de recharger l'intégralité d'une batterie de 4500 mAh en l'espace de 46 minutes. Pour en profiter, il faudra impérativement utiliser le chargeur secteur 65W inclus dans la boîte des OnePlus 9.

Une recharge sans fil 45W sur les OnePlus 9 Pro

De ce côté là, OnePlus s'appuierait sur ses acquis. La marque chinoise n'a pas l'intention d'annoncer une nouvelle version de sa Warp Charge. Par contre, le constructeur inaugurerait une recharge sans fil de 45W, du moins sur le OnePlus 9 Pro. Pour rappel, le prédécesseur du flagship, le très réussi OnePlus 8 Pro, devait composer avec une recharge sans fil de 30W. Comme on vous le disait lors de notre test, cette charge à induction 30 W permet de recharger la batterie à hauteur de 50% en seulement 30 minutes. Avec le 9 Pro, OnePlus fera donc encore mieux.

En parallèle, OnePlus a confirmé sur son compte Twitter officiel indien la présence de RAM LPDDR5, d'un écran 120 Hz et d'un capteur Sony IMX 789 de 50 mégapixels capable de filmer en 4K 120fps. Pour rappel, OnePlus présentera la gamme des OnePlus 9 dès le mardi 23 mars 2021. Lors de la conférence, la jeune marque chinoise révélera la fiche technique, la date de sortie et la grille tarifaire complète. On vous en dit plus dès que possible sur les OnePlus 9. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.