OnePlus 9 : la fiche technique se précise, un chargeur 65W serait inclus dans la boîte

Le compte Twitter TechDroider affirme avoir mis la main sur la fiche technique précise du OnePlus 9. Le compte affirme également que la marque inclura bien un chargeur 65W dans la boîte.

Le compte Twitter @TechDroider vient de poster des captures écran détaillées de ce qui semble être la fiche technique du OnePlus 9 (non pro). Le smartphone a pour numéro de modèle LE2117. Ces captures ne disent pas noir sur blanc quel sera le processeur mobile du smartphone. Mais vu qu'il aura un GPU Adreno 660, et qu'on sait qu'il sera fabriqué par Qualcomm, il n'y a pas 36 modèles de SoC Snapdragon possibles.

Le GPU Adreno 660 est en effet exclusivement intégré aux puces 5G Snapdragon 888. On peut donc sans trop de risques confirmer que le smartphone aura bien un Snapdragon 888. La puce sera accompagnée selon les données de TechDroider de 8 Go de RAM. La fiche technique mentionne 102.11 GB de stockage interne, ce qui se traduit sans doute par une capacité de stockage interne officielle de 128 Go sur ce modèle.

L'écran sera une dalle 6,55″ (70 mm x 151 mm) 120 Hz avec une définition de 1080 x 2400 px et une densité de 402 dpi. La fuite donne également des infos générales sur les capteurs photo. A l'arrière on aurait un module 12 MP (6.06 mm) tandis qu'à l'avant on aurait un capteur de définition assez faible, 4,1 Mp. Dans ses réponses aux questions des twittos, le compte affirme également que les capteurs photo du smartphone pourront prendre des vidéos 8K à 30 images par seconde, mais cela reste à confirmer.

Lire également : OnePlus 9 Pro – l'appareil photo serait conçu en partenariat avec Hasselblad

La batterie Li-ion du smartphone ferait 4500 mAh. TechDroid conclut en confirmant que OnePlus inclura un chargeur 65W dans la boîte. Le smartphone devrait en outre proposer la recharge sans fil – une technologie que OnePlus a longtemps refusé d'intégrer en raison de son coût et de son excellente technologie de recharge rapide Warp Charge. Que pensez-vous de ces caractéristiques techniques ? Attendez-vous la sortie du OnePlus 9 avec impatience ? Partagez votre retour dans les commentaires.