OnePlus Nord : un patch corrige les nombreux bugs, le déploiement d’Android 11 peut reprendre

Ouf, les propriétaires de OnePlus Nord vont enfin pouvoir effectuer la mise à jour vers Android 11 sans problème. Cette dernière a en effet causé quelques soucis sur les smartphones, avant le déploiement aujourd’hui d’un patch correctif.

Il n’aura fallu que quelques jours aux développeurs pour trouver une solution aux bugs causés par la mise à jour Android 11 sur les OnePlus Nord. Cette dernière a en effet dû être totalement stoppée en attendant qu’un patch correctif soit déployé. C’est désormais chose faite, annonce le constructeur. L’update n’est disponible que depuis quelques heures, il est donc possible que vous deviez patienter quelques jours avant d’y avoir accès sur votre smartphone.

Les utilisateurs l’ayant déjà installé n’ont pour l’heure signalé aucun problème, ce qui laisse présager la fin des soucis pour ceux qui souhaitent passer à la dernière version d’Android. Disponible depuis le 1er mars sur les OnePlus Nord, celle-ci a engendré de nombreux bugs tels qu’une décharge anormale de la batterie, une recharge lente et l’impossibilité d’accéder aux applications qu’ils avaient précédemment verrouillées à l’aide d’un code.

Les bugs d’Android 11 sur OnePlus Nord sont désormais réglés

La mise à jour logiciel 11.1.1.1 n’est donc pas bien différente de la précédente, si ce n’est la résolution des bugs cités plus haut. Le système s’en retrouve plus stable et la consommation d’énergie a été optimisée. Vous pouvez retrouver le détail de la release ci-dessous :

Système

Mise à jour vers Android 11

Le tout nouveau design de l’interface apporte une expérience plus confortable, avec de nombreux détails optimisés

Optimisation de la stabilité de certaines applications tierces pour une meilleure expérience

Optimisation de la consommation d’énergie pour augmenter l’autonomie de la batterie

Les problèmes connus ont été résolus

Amélioration de la stabilité du système

Affichage ambiant

Ajout d’un nouveau style d’horloge, une co-création avec la Parsons School of Design. Celle-ci va changer en fonction de l’utilisation des données mobiles.

Ajout d’un Canvas fixe sur l’écran, qui peut extraire le contour du sujet de n’importe quelle photo et l’afficher sur votre écran de verrouillage

Dark Mode

Ajout d’un raccourci clavier pour la Dark Mode, rendez-vous dans les Paramètres pour l’activer

Il est désormais possible d’activer la fonctionnalité d’allumage automatique et de configurer les plages horaires dans les Paramètres

Notifications

Toute nouvelle interface de l’écran des notifications

Ajout d’un widget météo avec de meilleurs effets d’animation

Galerie

Ajout de la fonctionnalité « Story », qui peut automatiquement créer des stories de la semaine en utilisant vos photos et vidéos stockées localement

Optimisation de la vitesse de chargement pour améliorer l’expérience de prévisualisation des images

Source : OnePlus