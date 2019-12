OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro : tout ce qu’il faut savoir

Les OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro succèdent à un OnePlus 6T déjà très réussi. Cette fois, la marque chinoise a décidé de décliner sa nouvelle gamme de flagship killer en deux variantes : un modèle haut de gamme, très différent des précédentes productions de la marque, et une variante standard, amélioration timide du OnePlus 6T. On fait le point sur ces 2 smartphones.

OnePlus a profité d’une conférence de presse à Londres pour lever le voile sur les OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro le mardi 14 mai 2019. Dans la foulée, la marque chinoise a aussi présenté les écouteurs sans fil Bullets Wireless 2, des rivaux des AirPods d’Apple.

Le OnePlus 7 Pro est disponible depuis le 21 mai 2019 en France.

Le OnePlus 7 standard est vendu à un prix de départ de 559 euros, comme le OnePlus 6T. Découvrez les grilles tarifaires des deux modèles ci-dessous :

OnePlus 7 Pro

6 GB/128 GB – 709€

8 GB/256 GB – 759€

12 GB/256 GB – 829€

OnePlus 7

6GB/128 GB – 559

8GB/256 GB – 609€

La variante Pro est déclinée en 3 coloris : Mirror Gray, Almond et Nebula Blue. De son côté, le OnePlus 7 standard n’est proposé qu’en Mirror Gray. Un OnePlus 7 Pro 5G est commercialisé au Royaume-Uni et en Finlande mais ne sera pas, a priori, proposé sur le marché français. Cliquez ici pour acheter les OnePlus 7 et 7 Pro au meilleur prix.

Fiche technique

OnePlus 7 Pro OnePlus 7 Dimensions 162.6 x 75.9 x 8.8 mm 157.7 x 74.8 x 8.1 mm Poids 206 g NC Ecran 6.67" OLED

6.41" OLED

Définition 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 Capteur d'empreintes Oui (sous l'écran) Oui (sous l'écran) SoC Snapdragon 855 (7nm) Snapdragon 855 (7nm) Mémoire interne 128/256 Go 128/256 Go microSD Non Non Double SIM Oui Oui RAM 6/8/12 Go 6/8 Go Capteur photo principal Triple :

- 48 MP, f/1.6, OIS

- 8 MP, f/2.4

- 16 MP, f/2.2 grand angle Double :

- 48 MP, f/1.7, OIS

- 5 MP, f/2.4 - Zoom optique 3x NC Capteur photo secondaire 16 MP f/2.0 16 MP f/2.0 OS Android 9 Pie + Oxygen OS Android 9 Pie + Oxygen OS Connectivité Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 NFC Oui Oui Port infrarouge Non Non Batterie 4000 mAh 3700 mAh Recharge rapide Warp Charge 30 Fast Chrage Recharge sans fil Non Non Recharge sans fil inversée Non Non

OnePlus 7 Pro

Véritable outsider des Galaxy S10, Huawei P30 et iPhone XS, le OnePlus 7 Pro promet des performances de haut vol, notamment grâce à l’intégration d’un SoC Snapdragon 855 et jusqu’à 12 Go de mémoire vive. Grâce à une nouvelle version de la surcouche Oxygen OS, le smartphone est une vraie bête de course.

A l’intérieur de la bête, on trouve aussi une grosse batterie de 4000 mAh compatible avec la Warp Charge 30, la technologie de recharge 38% plus rapide que le Fast Charge. Ce système de recharge rapide permet de gagner 49% d’autonomie en 20 minutes. Le terminal profite aussi d’un nouveau système de vibrations haptiques, de hauts parleurs stéréo et d’un espace de stockage interne UFS 3.0 ultra-rapide, comme le Galaxy S10.

Côté photo, le OnePlus 7 Pro se distingue par un triple capteur photo arrière avec un objectif principal de 48 mégapixels, le Sony IMX 586 (26mm). Il est accompagné d’un capteur téléphoto de 8 MP (78mm) et d’un capteur ultra grand-angle de 16 MP (17mm). Sans surprise, le tout est saupoudré d’intelligence artificielle. Grâce à cet appareil, le OnePlus 7 Pro surpasse le Galaxy S10+ et l’iPhone XS Max sur DxoMark. Sous la face avant, on trouve un capteur photo escamotable de 16 mégapixels. Nous évoquerons plus longuement la question du design dans la partie dédiée.

Enfin, le smartphone tire aussi son épingle du jeu grâce à son écran incurvé QHD+ borderless et compatible HDR10+. Cette dalle AMOLED très lumineuse bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz, comme les meilleurs smartphones gaming du marché. A titre de comparaison, la plupart des appareils sur le marché doivent composer avec un taux de rafraîchissement de 60 hz.

OnePlus 7

Timide amélioration du OnePlus 6T, le OnePlus 7 standard est équipé d’un Snapdragon 855 de Qualcomm, couplé à 6 ou 8 Go de RAM, de 128 ou 256 Go de stockage ultra-rapide UFS 3.0. On retrouve aussi un double capteur photo, qui se distingue néanmoins par un module principal de 48 MP, comme le 7 Pro. Comme le 6T, il est alimenté par une batterie de 3700 mAh compatible avec la Warp Charge et sublimé d’un immense écran AMOLED surmonté d’une encoche.

Design

OnePlus 7 Pro

Contrairement aux OnePlus 6 et OnePlus 6T, le OnePlus 7 Pro fait l’impasse sur la fameuse encoche, qui prédomine encore le marché du smartphone, afin de proposer un écran vraiment borderless. Comme Vivo en 2018, le constructeur chinois a décidé de cacher le capteur photo frontal, destiné aux selfies et à la reconnaissance faciale Face Unlock, dans un tiroir coulissant.

Lorsque vous en avez besoin, ce capteur photo rétractable va surgir de sa cachette en seulement 0,65 seconde. D’après OnePlus, ce mécanisme peut s’ouvrir 300 000 fois (150 fois par jour pendant cinq ans) et résiste à l’eau et à la poussière. La marque assure d’ailleurs que le terminal est étanche malgré l’absence de certification IP 67 ou IP 68. En cas de chute, le capteur va automatiquement rentrer dans la structure afin d’éviter au maximum les dégâts. Sous l’écran, on retrouvé évidement le capteur d'empreintes digitales du 6T.

OnePlus 7

Si le modèle Pro marque une véritable rupture d’un point de vue visuelle avec les précédentes productions de la jeune marque chinoise, le OnePlus 7 standard reprend à la lettre le look du OnePlus 6T. Le terminal est ainsi équipé d’un écran sans bordures mais doté d’une fine encoche en forme de goutte d’eau. A l’arrière, le double capteur photo vertical et la surface tout de verre fait son grand retour. Il est évidemment équipé du même lecteur sous l’écran que le 6T.

Les deux smartphones, à l’origine vendus avec une surcouche Android Pie font partie des premiers à bénéficier de OxygenOS 10.0.3 avec Android 10.

Que pensez-vous de la nouvelle gamme de smartphones OnePlus ? Avez-vous envie d’acheter le OnePlus 7 ou le OnePlus 7 Pro au meilleur prix ? On attend votre avis sur les deux appareils dans les commentaires.