Où acheter les OnePlus 7 Pro et OnePlus 7 pas cher : les meilleurs prix en 2020

Vous voulez acheter le OnePlus 7 Pro ou le OnePlus 7 au meilleur prix ? Vous êtes tombé au bon endroit. On vous propose la liste des meilleurs offres disponibles pour vous dénicher votre smartphone de rêve le moins cher possible. Suivez le guide !

💰Quels marchands proposent le OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro au meilleur prix ?

La firme OnePlus a dévoilé ses OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro lors d’une conférence organisée à Londres. Avec cette nouvelle gamme, le constructeur chinois espère faire de l’ombre aux cadors du marché, en particulier Samsung et son Galaxy S10+ et Huawei et son P30 Pro. Le OnePlus 7 – et peut-être encore davantage la version Pro, propose un mix de fonctionnalités, performance et design qui en font un concurrent redoutable ! En témoigne leur fiche technique à base de Snapdragon 855 et de stockage ultra-rapide UFS 3.0. L’une des 2 versions vous intéresse, alors découvrons ensemble où il est possible de l’acheter moins cher.

🤔Les différences entre le OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro

De dos, difficile de faire la différence entre le OnePlus 7 Pro et le OnePlus 7. Seuls les modules photo permettent de les distinguer. Le premier intègre un triple capteur, le second un double. Alors que le 7 reprend le design du 6T avec un écran plat et une encoche goutte d’eau, le 7 Pro intègre une dalle bord à bord sans encoche ni poinçon. OnePlus a logé sa caméra frontale dans un mécanisme coulissant (pop-up) situé sur la gauche de la bordure supérieure.

S’ils arborent tous deux une dalle AMOLED, celle du 7 Pro se révèle plus grande (6,67 pouces contre 6,41). En prime, l’écran du 7 Pro affiche un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le OnePlus 7 Pro intègre un écran incurvé sur les bords alors que le OnePlus 7 conserve le format plat du 6T.