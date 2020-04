OnePlus 8 : le nouveau roi du grand angle ? La marque dévoile des photos époustouflantes

Le OnePlus 8 sera-t-il le nouveau roi du grand angle pour les smartphones ? Le PDG de la marque vient de publier quelques photos pour comparer les clichés nocturnes issus du grand angle du OnePlus 8 avec ceux d’un iPhone 11 Pro smartphone de marque concurrente.

Le PDG de OnePlus Pete Lau vient de poster un nouveau tweet pour teaser la qualité du mode nuit et du grand angle des futurs OnePlus 8 Pro. Pour cela, Pete Lau reprend quatre photo et lance : « l’ultra-grand-angle peut être très agrandi. D’un côté les images ont été prises avec un OnePlus 8 Pro, de l’autre avec un autre smartphone flagship (je pense que vous pouvez probablement deviner quel appareil les a prise) ».

Les quatre images montrent une ville la nuit, qui ressemble à New York. Une partie des clichés est très sombre, l’autre paraît être prise presque en plein jour. Evidemment, il semble que Pete Lau souhaite montrer la qualité du mode nuit de son smartphone. Au passage, à lire les commentaires des Twittos, tout indique que « l’autre smartphone flagship » est en réalité un iPhone 11 Pro.

L’iPhone 11 Pro ne propose en effet pas de mode nuit sur son grand angle. Dans les précédentes rumeurs, on apprenait que le smartphone embarquait un capteur 48 MPx Sony IMX586 en guise de grand angle, ce qui explique sans doute à la fois la qualité de ses agrandissements et de son mode nuit. C’est le même capteur que l’on retrouve, par exemple, dans le Oppo Find X2 Pro.

Depuis quelques générations, OnePlus marque de plus en plus de points en photo – un domaine que le constructeur avait pourtant longtemps négligé au profit d’autres aspects comme les performances. Ces nouveaux clichés indiquent déjà des capacités photo très prometteuses.

Ultra wide that can get ultra close.

One side here was taken with a OnePlus 8 Pro, the other with another flagship phone (I think you can probably tell which is which). pic.twitter.com/qOR1OiNod0

