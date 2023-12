Le OnePlus Nord est à l'honneur chez Amazon ! Avant Noël, la version 12+256 Go du smartphone fait l'objet d'une réduction de près de 50% sur le site du célèbre site e-commerce.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Durant ses ventes flash de décembre, Amazon propose un smartphone de la marque OnePlus à prix réduit. Disponible dans un coloris gris Onyx, le OnePlus Nord compatible avec la 5G est vendu par le site e-commerce au prix de 219,90 euros au lieu de 422,40 euros ; soit près de 50% de remise par rapport au dernier tarif constaté avant la réduction.

Pour information, il s'agit d'un téléphone vendu et expédié par Amazon est qui éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais. Aussi, le smartphone bénéficie d'une garantie constructeur d'une durée de deux ans.

Présenté au cours de l'été 2020, le OnePlus Nord lié au bon plan Amazon est un smartphone doté d’un écran AMOLED de 6,44 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 765G, du système d'exploitation Android avec une surcouche OxygenOS et d'une batterie d'une capacité de 4100 mAh compatible avec la technologie OnePlus Warp Charge.

Pour la photo, le téléphone est équipé d'un quadruple capteur arrière de 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP et d'un double capteur frontal de 32 MP + 8 MP. Quant à la connectivité, on retrouve notamment la norme Wi-Fi 5 (ac), le NFC, le Bluetooth 5.0, un port USB Type-C et le GPS. Si vous voulez plus d’informations, vous avez la possibilité de consulter notre article consacré au test du OnePlus Nord.