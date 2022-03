Le OnePlus Nord 3 embarque la recharge rapide 150W, de 0 à 100% en seulement 15 minutes !

OnePlus s’apprête à dévoiler un nouveau smartphone de milieu de gamme, le OnePlus Nord 3. Les caractéristiques techniques du smartphone ont été dévoilées, il s’agirait d’un des premiers à être équipé de la recharge rapide 150 W.

D’après le leaker Digital Chat Station sur Weibo, le fabricant chinois OnePlus va prochainement inclure sa nouvelle technologie de recharge rapide 150W qu’il a présentée lors du MWC de Barcelone non pas dans un smartphone haut de gamme, mais dans un appareil plus abordable. En effet, c’est le successeur direct du OnePlus Nord 2, le OnePlus Nord 3, qui devrait en profiter.

Il ne s’agira pas du premier smartphone à en profiter, puisque Realme a déjà dévoilé son nouveau GT NEO 3 avec une batterie compatible 150 W. Néanmoins, le OnePlus Nord 3 pourra se venter de pouvoir être rechargé beaucoup plus rapidement que le OnePlus 10 Pro haut de gamme, limité à 80 W.

Quelles caractéristiques techniques pour le OnePlus Nord 3 ?

Le OnePlus Nord 3 devrait être très différent de son prédécesseur. Selon les informations de Digital Chat Station, le smartphone sera équipé d’un écran AMOLED FHD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Le OnePlus Nord 3 sera non seulement plus grand que son prédécesseur, qui utilisait un écran de 6,43 pouces, mais surtout plus fluide. Le OnePlus Nord 2 se contentait lui d’une fréquence de 90 Hz.

Il sera propulsé par un processeur MediaTek Dimensity 8100, une version moins performante du surpuissant Dimensity 9000, mais ce dernier devrait lui permettre d’être plus puissant que la plupart de ses concurrents sur son segment. Le SoC sera épaulé par 12 Go de RAM LPDDR5 et un stockage UFS 3.1.

On apprend également qu’il sera alimenté par une batterie de 4500 mAh, ce qui devrait permettre à la recharge rapide 150 W de le remplir à 100 % en seulement 15 minutes. Côté photo, le smartphone ne sera pas très différent de son prédécesseur. On retrouvera toujours le capteur principal IMX766 de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP un capteur monochrome de 2 MP ainsi qu'un capteur selfie de 16 MP. Pour l’instant, on ne sait pas exactement quand sera présenté le Nord 3, mais il pourrait arriver au cours du printemps 2022 en France.

Source : Digital Chat Station