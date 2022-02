MWC 2022 : notre prise en main du OnePlus 10 Pro

Le OnePlus 10 Pro est sorti en Chine et il doit prochainement arriver en Europe. A l’occasion du MWC de Barcelone, nous avons pu le prendre en main pour vous donner nos premières impressions. Bonne nouvelle, OnePlus semble avoir écouté le retour des utilisateurs pour cette nouvelle itération.

Le OnePlus 10 Pro est attendu de pied ferme en Europe. Déjà vendu en Chine, le terminal devrait arriver d’ici la deuxième moitié du mois de mars prochain, nous a confessé le constructeur. Sur le salon barcelonais du MWC 2022, OnePlus a présenté ce produit et nous avons pu le prendre en main.

Nous n’allons pas refaire le tour des caractéristiques techniques, on les connait : grande dalle AMOLED de 6,7 pouces en 120 Hz, Snapdragon 8 Gen 1, module photo composé de trois capteurs (principal de 48 Mp, ultra grand angle de 50 Mp et téléobjectif de 8 Mp)… Comme d’habitude, OnePlus cherche à apporter le top du top de la technologie dans son produit haut de gamme.

Le OnePlus 10 Pro est un smartphone massif

Lorsqu’on prend le produit en main, deux choses frappes de prime abord. La première, c'est son gabarit. Il ferait presque de la concurrence au Galaxy S22 Ultra ! Même s’il n’est pas le téléphone le plus lourd du marché (200 grammes), OnePlus a donné à son bébé cet aspect costaud, renforcé par cet énorme module photo matérialisé sous la forme d’un carré noir sur le capot arrière. Cependant, ce dernier ne ressort pas énormément du châssis, ce qui ne donne pas l’impression qu’il a été « posé là ». Le terminal adopte des dimensions de 163 x 73,9 x 8,55 mm. Une belle bête.

La deuxième chose, c’est son allure très chic. OnePlus a abandonné le verre renforcé du modèle 9 pour de l’aluminium doté d’une texture semblable à du sable. Très agréable sous les doigts, cette texture a aussi pour avantage d’être plus solide, puisque renforcée par la technologie Gorilla Glass Victus. Le terminal sera disponible en deux couleurs : noir ainsi que turquoise. Les deux coloris bénéficient de cette coque.

Un appareil photo renforcé

Pour la photo, OnePlus a abandonné le capteur monochrome sur ce modèle, nous livrant trois capteurs “seulement”. La marque a écouté les retours des utilisateurs et a décidé de renforcer cet aspect. Hasselblad se charge toujours de la partie logicielle et lors de nos essais, nous avons remarqué un traitement beaucoup moins agressif que sur le OnePlus 9. Les photos sont plus naturelles et les couleurs semblent respectées.

De même OnePlus a inclus quelques nouveautés issues du savoir-faire d’Hasselblad : le Fisheye (jusqu’à 175 degrés) ainsi que la possibilité de prendre des photos ultra grand angle, quasiment des panoramas, en une seule prise grâce au capteur ultra grand angle. De quoi ravir les adeptes.

Pour le reste, nous avons un téléphone imposant mais agréable à utiliser. L’écran est toujours incurvé, mais OnePlus a eu la main encore plus légère que sur le OnePlus 9 Pro à ce niveau. L’autonomie, qui était un gros souci sur le modèle précédent, a aussi été revue. Ce terminal est doté d’une grosse batterie de 5000 mAh. Le processeur Snapdragon 8 Gen 1 moins énergivore ainsi qu’Oxygen OS 12 devraient aussi apporter leur aide sur ce segment. Si nous pouvons tenir une journée entière avec ce OnePlus 10 Pro, ce serait déjà une amélioration notable par rapport au modèle précédent.

Bref, nous avons ici un smartphone prometteur et agréable à manipuler. Cependant, nous avons encore beaucoup de questions en suspens. Quid de l’écran qui nous a semblé « flashy » ? Il faudra le vérifier lors de notre test. De même pour la chauffe, qui sera un enjeu majeur. Enfin, il sera attendu au tournant sur deux points majeurs : la photo mais aussi l’autonomie. En tout cas, OnePlus semble avoir compris que c’était là deux critères importants pour les consommateurs, ce qui laisse optimiste.