Le OnePlus 10 Pro est offert à ceux qui ont le premier smartphone de la marque

Spécialiste du marketing viral sur les réseaux sociaux, OnePlus organise une opération pour le lancement du OnePlus 10 Pro. Le nouveau smartphone haut de gamme de la marque sera offert à 33 chanceux. Seule condition pour participer : être l’heureux propriétaire du OnePlus One. La date limite pour participer est le 4 avril 2022.

Le OnePlus 10 Pro arrive bientôt en France. La date de sortie est fixée au 31 mars 2022, à 16 heures, heure française. Nous savons bien évidemment tout de lui au niveau de sa fiche technique, puisque cela fait déjà 3 mois que le téléphone est disponible en Chine. Il est équipé d’un écran AMOLED QHD+ de 6,7 pouces, un Snapdragon 8 Gen 1, une batterie de 5000 mAh avec charge rapide 50 watts, un triple capteur photo 48+50+8 mégapixels. Voilà qui est de bon augure.

Nous avons eu l'occasion d'essayer le smartphone à l'occasion du MWC 2022. Nous ne connaissons pas le prix du OnePlus 10 Pro. Mais compte tenu des difficultés d’approvisionnement en composant que nous vivons actuellement, le coût du téléphone doit avoir augmenté. Un coût qui va se répercuter sur la facture finale des consommateurs. Déjà, le OnePlus 9 Pro était assez cher : 919 euros en France. Il n’est pas impossible qu’il soit positionné encore un peu au-dessus, malheureusement.

OnePlus offre des OnePlus 10 Pro aux propriétaires d'un OnePlus One

Cependant, le OnePlus 10 Pro pourrait ne rien vous coûter. En effet, la marque chinoise a décidé d’organiser un jeu-concours pour remporter 33 exemplaires du OnePlus 10 Pro. Mais ce concours s’adresse uniquement aux fans de la première heure, à ceux qui ont pris le risque de croire en cette marque dès 2014. Bref, à ceux qui ont acheté un OnePlus One, le premier flagship killer de la marque. Si vous en avez un, c’est un premier pas de fait.

Notez qu’il n’est pas nécessaire qu’il soit encore en état de marche, même si cela vous aidera certainement à valider votre participation. En effet, pour que la marque vérifie que vous êtes bien propriétaire de votre OnePlus, une facture ne suffit pas : il faut aussi fournir le numéro IMEI. Il est inscrit au dos de la boîte d’origine. Si vous ne l’avez plus, il faut allumer le smartphone, ouvrir l’application Téléphone et composez *#06#. Le numéro s’affiche alors.

Vous devrez ensuite vous rendre sur la page qui est en lien source de cet article et y renseigner votre IMEI et votre numéro de facture originelle pour valider votre participation. Le site acceptera les participations à partir du moment où le smartphone sera officiel (le 31 mars, donc) et jusqu’au 4 avril à 5 heures (du matin), heure de Paris. Le tirage au sort sera effectué dans la foulée. Bonne chance à tous !

Source : OnePlus