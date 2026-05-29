Attention à ces faux sites de la FIFA, ils pullulent à l’approche de la coupe du monde de Football

Le FBI met en garde contre l'avalanche de faux sites se faisant passer pour celui de la FIFA. Leur objectif est de soutirer vos informations personnelles et, in fine, votre argent. Voici une liste de ceux déjà repérés à ce stade.

Coupe du monde de Football 2026
Crédits : 123RF

Du 11 juin au 19 juillet 2026. Les amateurs de ballon rond ont déjà coché ces dates sur leur calendrier puisqu'il s'agit de celles de la coupe du monde de Football. Elle se déroulera sur 3 pays cette année : Canada, États-Unis et Mexique. Certaines personnes n'ont cependant pas attendu le coup d'envoi de la première rencontre pour exploiter l'événement. Sans surprise, les cybercriminels surfent sur sa grande portée pour tenter d'arnaquer le plus grand nombre de personnes.

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À tel point que le FBI doit mettre en garde les internautes dès maintenant sur les faux sites faisant croire qu'ils sont celui de la FIFA, la Fédération Internationale de Football Association, organisatrice du championnat. Le principe est archi-connu : vous pensez être sur le site légitime de l'organisation, vous passez commande pour un billet de match ou autre et les escrocs ont désormais vos informations personnelles ou, pire, accès à votre compte en banque.

Ces sites se font passer pour celui de la FIFA, mais ils sont faux

Voici une liste de sites sur lesquels il ne faut pas se rendre. Attention, elle est forcément non exhaustive dans la mesure où d'autres verront le jour à mesure que ceux détectés sont bloqués par les autorités compétentes. En attendant, méfiez-vous des URL suivantes :

  • www.fifa[.]cab
  • www.fifa[.]pink
  • www.fifa[.]blue
  • www.fifa[.]pub
  • FIFA[.]city
  • Fifa[.]bio
  • fifa[.]beer
  • fifa[.]click
  • fifa[.]cam
  • fifa[.]ceo
  • fifa[.]help
  • filfa[.]org
  • fifa-online[.]com
  • https://fifa-2026[.]xyz
  • jobs-fifa[.]com
  • fifa-hr[.]com
  • fifa-careerhub[.]com
  • fifaworldcup-careers[.]com
  • fifa-hiring[.]com
  • fifahiring[.]com
  • fifa-ticket[.]live
  • fifastore.us[.]com
  • fifaworldcup26[.]sale
  • fifaworldcup26.xcover-staging[.]com
  • worldcup2026-tickets.com[.]mx
  • worldcup26ticket[.]com
  • 2026fifaworldcuptickets[.]online
  • fwc2026[.]net
  • fwc2026.web[.]app
  • www.fifa2026p[.]com
  • fifa2026fworldcup[.]com
  • wvvw-fifa[.]com
  • ww-fifa[.]com
  • fifa-com[.]com
  • www.fifa-com[.]services
  • quiniela-fifa-2026.pages[.]dev

Notez que l'on trouve aussi bien des sites faisant penser à celui de la FIFA que d'autres imitant les sous-domaines dont la fédération dispose. Pour éviter les soucis, le mieux est de mettre en favori le site officiel de la FIFA, à savoir www.fifa.com, et d'accéder à ses sous-domaines depuis ce dernier uniquement. Comme le rappelle le FBI, évitez de les chercher depuis un moteur de recherche. En utilisant les liens sponsorisés, un faux site peut se retrouver en tête des résultats de Google par exemple.


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