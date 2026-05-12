La batterie de votre smartphone se vide trop vite quand vous prenez des photos ? Sony se penche sur le problème

Sony a annoncé un partenariat avec TSMC pour le développement de capteurs photo de nouvelle génération, qui ne videraient plus la batterie des smartphones.

L'écran et la puce sont des composants qui consomment beaucoup d'énergie sur un smartphone. Leur optimisation est primordiale pour que l'appareil conserve une bonne autonomie. Mais les capteurs photo ne sont pas en reste. Vous l'avez sans doute constaté, prendre des photos et vidéos avec son mobile tire énormément sur sa batterie. Pas seulement parce que l'écran est allumé pendant la capture, mais aussi car le traitement photo nécessite des ressources importantes, qu'il s'agisse de l'aperçu en direct de la caméra ou du résultat final enregistré sur le mobile.

Si la technologie du silicium carbone permet d'augmenter sensiblement la capacité des batteries depuis quelque temps, et donc l'autonomie des smartphones, réduire la consommation énergétique est toujours une bonne idée. Sony a décidé de s'y pencher de près en concluant un partenariat avec TSMC, l'entreprise qui fabrique les puces Apple, Qualcomm et MediaTek. Sony est devenu un acteur mineur du marché des smartphones en tant que produit fini, mais reste un fournisseur important de capteurs photo pour les autres marques.

Sony veut des capteurs photo plus performants

Dans un premier temps, il n'était pas clair si l'accord entre Sony et TSMC concernait les capteurs photo pour smartphone. Dans un communiqué envoyé à Android Authority, la firme fait savoir que c'est bien le cas : “Oui, ce partenariat porte sur les capteurs d'image de nouvelle génération, en commençant par les appareils photo pour smartphones”.

“Sony a bâti son activité de capteurs d'image sur ses propres capacités de conception et de développement, ainsi que sur son expertise en fabrication dans sa propre usine au Japon. Cette coentreprise vise à élargir nos options en matière d'investissement et de développement, en combinant les technologies de conception et de développement de capteurs d'image de Sony avec les technologies de pointe et le savoir-faire de TSMC en matière de procédés de fabrication”, précise l'entreprise.

Concrètement, cette alliance entre les deux entreprises devrait permettre à Sony d'accéder à des procédés de gravure plus fins pour ses composants, ce qui se concrétiserait par des capteurs photo plus efficaces et moins gourmands en énergie. Bientôt fini de surveiller son niveau de batterie quand on filme ou prend des photos ?