Ecovacs Deebot Mini : le mini aspirateur robot chute à moins de 200 €, c’est un prix sacrifié !

Les aspirateurs robots sont de plus en plus présents. Ils sont un atout formidable pour se passer de la corvée du nettoyage des sols. Avec sa taille mini, son aspiration puissante et sa base de vidage automatique, le Deebot Mini ne manque pas d’atout. Mais c’est surtout son prix mini qui va vous convaincre !

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Les aspirateurs robots sont de plus en plus perfectionnés. C’est notamment le cas des modèles conçus par Ecovacs qui bénéficient des dernières technologies en date. Mais le Deebot Mini se distingue sur un point précis : sa discrétion. En effet, avec sa taille mini et son bruit de fonctionnement très limité, c’est le modèle parfait si vous habitez en appartement notamment.

Normalement, le Deebot Mini est commercialisé par Ecovacs au prix de vente conseillé de 299 euros. C’est déjà un prix intéressant pour un aspirateur robot avec station de vidage. Mais vous pouvez le trouver encore moins cher sur Amazon. En effet, à l’occasion d’une vente flash, il est affiché à seulement 199 euros. Vous faites donc une belle économie de 100 euros, soit une remise de 33%.

Petit mais complet : l’aspirateur robot Ecovacs Deebot Mini est à prix cassé

L’aspirateur robot Deebot Mini de la marque Ecovacs se distingue par ses dimensions compactes avec un diamètre de moins de 29 cm et une base de vidage de moins de 39 cm de haut. Il peut donc se faufiler dans tous les recoins sans souci et il se range plus facilement et discrètement une fois qu’il a fini d’aspirer. En plus, c’est un modèle extrêmement silencieux puisqu’il est capable d’aspirer chez vous en faisant un bruit de seulement 55 dB (c’est moins bruyant qu’une bibliothèque).

Vous vous dites peut-être qu’un modèle aussi compact ne peut pas avoir une grande puissance d’aspiration. Mais avec une aspiration de 9 000 Pa, le Deebot Mini prouve le contraire. En plus, c’est un modèle intelligent capable d’optimiser ses déplacements et d’éviter les obstacles imprévus. Et avec sa technologie ZeroTangle 2.0, les cheveux longs et les poils sont aspirés sans se coincer dans la brosse tournante.

Le Deebot Mini n’est pas qu’un aspirateur robot, c’est aussi un appareil qui vous offre un nettoyage des sols en profondeur grâce à sa double serpillère rotative OZMO Turbo 2.0. Du point de vue de l’autonomie, il est capable de fonctionner plus de deux heures en mode standard.

Enfin, il est équipé d’une très pratique base qui lui permet de se recharger mais aussi de vider sa poussière et son eau sale mais aussi de nettoyer les patins de la serpillère et de les sécher à l'air chaud (45°C). Vous vous évitez donc aussi la corvée du nettoyage du robot aspirateur !