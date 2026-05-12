Ecovacs Deebot Mini : le mini aspirateur robot chute à moins de 200 €, c’est un prix sacrifié !

Les aspirateurs robots sont de plus en plus présents. Ils sont un atout formidable pour se passer de la corvée du nettoyage des sols. Avec sa taille mini, son aspiration puissante et sa base de vidage automatique, le Deebot Mini ne manque pas d’atout. Mais c’est surtout son prix mini qui va vous convaincre !

Ecovacs Deebot Mini

Les aspirateurs robots sont de plus en plus perfectionnés. C’est notamment le cas des modèles conçus par Ecovacs qui bénéficient des dernières technologies en date. Mais le Deebot Mini se distingue sur un point précis : sa discrétion. En effet, avec sa taille mini et son bruit de fonctionnement très limité, c’est le modèle parfait si vous habitez en appartement notamment.

Normalement, le Deebot Mini est commercialisé par Ecovacs au prix de vente conseillé de 299 euros. C’est déjà un prix intéressant pour un aspirateur robot avec station de vidage. Mais vous pouvez le trouver encore moins cher sur Amazon. En effet, à l’occasion d’une vente flash, il est affiché à seulement 199 euros. Vous faites donc une belle économie de 100 euros, soit une remise de 33%.

Petit mais complet : l’aspirateur robot Ecovacs Deebot Mini est à prix cassé

L’aspirateur robot Deebot Mini de la marque Ecovacs se distingue par ses dimensions compactes avec un diamètre de moins de 29 cm et une base de vidage de moins de 39 cm de haut. Il peut donc se faufiler dans tous les recoins sans souci et il se range plus facilement et discrètement une fois qu’il a fini d’aspirer. En plus, c’est un modèle extrêmement silencieux puisqu’il est capable d’aspirer chez vous en faisant un bruit de seulement 55 dB (c’est moins bruyant qu’une bibliothèque).

Vous vous dites peut-être qu’un modèle aussi compact ne peut pas avoir une grande puissance d’aspiration. Mais avec une aspiration de 9 000 Pa, le Deebot Mini prouve le contraire. En plus, c’est un modèle intelligent capable d’optimiser ses déplacements et d’éviter les obstacles imprévus. Et avec sa technologie ZeroTangle 2.0, les cheveux longs et les poils sont aspirés sans se coincer dans la brosse tournante.

Le Deebot Mini n’est pas qu’un aspirateur robot, c’est aussi un appareil qui vous offre un nettoyage des sols en profondeur grâce à sa double serpillère rotative OZMO Turbo 2.0. Du point de vue de l’autonomie, il est capable de fonctionner plus de deux heures en mode standard.

Enfin, il est équipé d’une très pratique base qui lui permet de se recharger mais aussi de vider sa poussière et son eau sale mais aussi de nettoyer les patins de la serpillère et de les sécher à l'air chaud (45°C). Vous vous évitez donc aussi la corvée du nettoyage du robot aspirateur !


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Deux frères se font licencier, ils effacent les bases de données du gouvernement en à peine 5 minutes

Vous vous demandez pourquoi certaines entreprises suppriment les accès des employés avant de leur annoncer leur licenciement ? Cette histoire rocambolesque y répond parfaitement. Se faire licencier n’est jamais plaisant….

Amazon Fire TV Stick 4K Plus à -43% : le lecteur multimédia passe à petit prix !

Vous souhaitez connecter votre TV en un rien de temps ? Amazon propose actuellement son Fire TV Stick 4K Plus à 39,99€ au lieu de 69,99 €. C’est le bon moment pour…

Vous pouvez désormais concevoir n’importe quel widget Android grâce à cette idée de génie de Google

Les widgets Android sont souvent les mêmes pour tout le monde. Google vient d’annoncer une façon inédite d’en créer un qui vous ressemble vraiment. Une simple phrase suffit pour que…

Cette vidéo nous montre Aluminum OS, le nouveau concurrent de Windows basé sur Android

Aluminum OS, le système basé sur Android et successeur de Chrome OS, qui sera installé sur les nouveaux PC portables Googlebook, se montre dans une longue vidéo de 16 minutes….

PC

Le bouclier antimissile de Trump affiche une facture qui dépasse le PIB des Pays-Bas

Donald Trump veut couvrir les États-Unis d’un bouclier antimissile spatial. Un rapport officiel vient d’estimer sa facture réelle, et le chiffre est vertigineux. Ce projet divise déjà profondément, et sa…

Le prix du forfait mobile Série Free augmente, voici le nouveau tarif

Contre une dizaine de Go supplémentaires, Free augmente le prix de son forfait mobile 5G le plus abordable, qui devient plus cher que son équivalent chez RED by SFR. Free…

Le Steam Controller fait quelque chose de très innatendu quand il tombe (et c’est hilarant)

Un membre de Reddit a découvert un easter egg glissé par les équipes de Valve dans le Steam Controller. Si la manette tombe par mégarde, il est possible que celle-ci…

Google Home : Gemini gagne en efficacité et devient même votre mixologue personnel

Google a récemment élargi l’accès anticipé à Gemini au sein de Google Home, mais la firme ne s’en contente pas : elle continue de l’améliorer. La dernière mise à jour…

Instagram : vous pouvez voir les centres d’intérêts de vos enfants sur le réseau social

Meta renforce le contrôle parental sur ses différents plateformes, dont Instagram. Un nouvel outil permet de voir les centres d’intérêts des comptes liés afin de mieux comprendre ce qu’ils sont…

Tesla voit son trône vaciller face à BYD, les chiffres sont sans appel

Le marché mondial des voitures électriques vient de changer de visage. BYD a largement dépassé Tesla en 2025, avec des ventes en hausse spectaculaire. Derrière ces chiffres se cachent des…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.