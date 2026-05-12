Voici comment Android Auto va permettre à Gemini de commander votre dîner pendant que vous conduisez

Android Auto reçoit sa plus grande mise à jour depuis des années. Au programme, une navigation 3D, des vidéos HD à l'arrêt et un Gemini capable de commander à dîner au volant. Cette fois, la refonte touche aussi bien le design que les usages du quotidien.

La voiture connectée est devenue un terrain d'innovation majeur pour les géants de la tech. Android Auto équipe aujourd'hui plus de 250 millions de véhicules dans le monde. L'interface a connu plusieurs améliorations récentes, notamment l'arrivée de nouveaux lecteurs multimédias. L'intégration de widgets dans l'interface était déjà en préparation. Cette tendance s'accélère avec la nouvelle génération annoncée par la firme.

La firme a dévoilé la prochaine génération d'Android Auto le 12 mai 2026 lors d'un événement dédié. Cette mise à jour repense l'interface de fond en comble. Google multiplie depuis plusieurs mois les ajouts pour rendre la voiture plus polyvalente au quotidien, et cette nouvelle génération marque une accélération claire.

Android Auto se dote d'une navigation 3D inédite et proposera des vidéos HD à l'arrêt dès cet été

Selon Google, le design Material 3 Expressive s'adapte à toutes les formes d'écrans de voiture. Des widgets personnalisables affichent les informations importantes en un coup d'œil, même en navigation. La mise à jour introduit aussi Immersive Navigation (Navigation immersive). La firme la décrit comme la plus grande évolution de Google Maps depuis dix ans. La carte affiche bâtiments, échangeurs et relief en vue 3D. Les voies, les feux et les panneaux stop sont mis en avant pour faciliter les manœuvres.

La plateforme permet aussi, pour la première fois, de regarder des vidéos en HD à 60 images par seconde à l'arrêt. YouTube est compatible sur des véhicules BMW, Ford, Hyundai, Mercedes-Benz ou Volvo. Lorsque le conducteur redémarre, la vidéo bascule automatiquement en audio seul. Le son profite également du Dolby Atmos sur les applications musicales compatibles.

Gemini est désormais accessible à tous les conducteurs sous Android Auto. La fonction Magic Cue (Indice magique) détecte le contexte d'une conversation. Elle propose ensuite d'envoyer automatiquement une adresse ou une information du calendrier. Il est aussi possible de commander vocalement un repas sur DoorDash pendant le trajet. Les voitures avec Google Built-in profitent d'un Gemini capable d'identifier un voyant sur le tableau de bord ou de vérifier si un meuble tiendra dans le coffre.