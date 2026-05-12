Voici comment Android Auto va permettre à Gemini de commander votre dîner pendant que vous conduisez

Android Auto reçoit sa plus grande mise à jour depuis des années. Au programme, une navigation 3D, des vidéos HD à l'arrêt et un Gemini capable de commander à dîner au volant. Cette fois, la refonte touche aussi bien le design que les usages du quotidien.

gemini dans android auto

La voiture connectée est devenue un terrain d'innovation majeur pour les géants de la tech. Android Auto équipe aujourd'hui plus de 250 millions de véhicules dans le monde. L'interface a connu plusieurs améliorations récentes, notamment l'arrivée de nouveaux lecteurs multimédias. L'intégration de widgets dans l'interface était déjà en préparation. Cette tendance s'accélère avec la nouvelle génération annoncée par la firme.

La firme a dévoilé la prochaine génération d'Android Auto le 12 mai 2026 lors d'un événement dédié. Cette mise à jour repense l'interface de fond en comble. Google multiplie depuis plusieurs mois les ajouts pour rendre la voiture plus polyvalente au quotidien, et cette nouvelle génération marque une accélération claire.refonte totale android auto

Android Auto se dote d'une navigation 3D inédite et proposera des vidéos HD à l'arrêt dès cet été

Selon Google, le design Material 3 Expressive s'adapte à toutes les formes d'écrans de voiture. Des widgets personnalisables affichent les informations importantes en un coup d'œil, même en navigation. La mise à jour introduit aussi Immersive Navigation (Navigation immersive). La firme la décrit comme la plus grande évolution de Google Maps depuis dix ans. La carte affiche bâtiments, échangeurs et relief en vue 3D. Les voies, les feux et les panneaux stop sont mis en avant pour faciliter les manœuvres.

La plateforme permet aussi, pour la première fois, de regarder des vidéos en HD à 60 images par seconde à l'arrêt. YouTube est compatible sur des véhicules BMW, Ford, Hyundai, Mercedes-Benz ou Volvo. Lorsque le conducteur redémarre, la vidéo bascule automatiquement en audio seul. Le son profite également du Dolby Atmos sur les applications musicales compatibles.

Gemini est désormais accessible à tous les conducteurs sous Android Auto. La fonction Magic Cue (Indice magique) détecte le contexte d'une conversation. Elle propose ensuite d'envoyer automatiquement une adresse ou une information du calendrier. Il est aussi possible de commander vocalement un repas sur DoorDash pendant le trajet. Les voitures avec Google Built-in profitent d'un Gemini capable d'identifier un voyant sur le tableau de bord ou de vérifier si un meuble tiendra dans le coffre.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Canal+ aurait déclaré la guerre à Disney : il l’accuserait d’avoir siphonné une partie de ses données clients

Canal+ multiplie les procédures pour faire valoir ses droits. Mais le groupe audiovisuel français ne s’attaque pas seulement aux sites pirates et aux SmartTV : il aurait assigné Disney, l’un de…

Samsung Galaxy A57 : grâce à ces 2 offres cumulables, le smartphone passe à prix cassé !

Sorti il y a tout juste un mois, le Galaxy A57 est actuellement proposé à prix cassé sur le site officiel de Samsung. En effet, en cumulant le code MYPHONE…

Cette interdiction de Google censée lutter contre le piratage aurait eu l’effet totalement inverse

Google a interdit les publicités pour ebooks sur sa plateforme pour lutter contre le piratage. Mais selon des éditeurs qui le poursuivent en justice, seuls les vendeurs légaux auraient été…

Deux frères se font licencier, ils effacent les bases de données du gouvernement en à peine 5 minutes

Vous vous demandez pourquoi certaines entreprises suppriment les accès des employés avant de leur annoncer leur licenciement ? Cette histoire rocambolesque y répond parfaitement. Se faire licencier n’est jamais plaisant….

Amazon Fire TV Stick 4K Plus à -43% : le lecteur multimédia passe à petit prix !

Vous souhaitez connecter votre TV en un rien de temps ? Amazon propose actuellement son Fire TV Stick 4K Plus à 39,99€ au lieu de 69,99 €. C’est le bon moment pour…

Vous pouvez désormais concevoir n’importe quel widget Android grâce à cette idée de génie de Google

Les widgets Android sont souvent les mêmes pour tout le monde. Google vient d’annoncer une façon inédite d’en créer un qui vous ressemble vraiment. Une simple phrase suffit pour que…

Cette vidéo nous montre Aluminum OS, le nouveau concurrent de Windows basé sur Android

Aluminum OS, le système basé sur Android et successeur de Chrome OS, qui sera installé sur les nouveaux PC portables Googlebook, se montre dans une longue vidéo de 16 minutes….

PC

Le bouclier antimissile de Trump affiche une facture qui dépasse le PIB des Pays-Bas

Donald Trump veut couvrir les États-Unis d’un bouclier antimissile spatial. Un rapport officiel vient d’estimer sa facture réelle, et le chiffre est vertigineux. Ce projet divise déjà profondément, et sa…

Le prix du forfait mobile Série Free augmente, voici le nouveau tarif

Contre une dizaine de Go supplémentaires, Free augmente le prix de son forfait mobile 5G le plus abordable, qui devient plus cher que son équivalent chez RED by SFR. Free…

Le Steam Controller fait quelque chose de très innatendu quand il tombe (et c’est hilarant)

Un membre de Reddit a découvert un easter egg glissé par les équipes de Valve dans le Steam Controller. Si la manette tombe par mégarde, il est possible que celle-ci…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.