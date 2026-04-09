One UI 8.5 : Samsung déploie la neuvième bêta sur les Galaxy S25, est-ce que ça va s’arrêter un jour ?

L'attente commence à être sérieusement longue pour les utilisateurs de smartphones Galaxy. Alors que le constructeur n'use généralement que de quelques bêtas pour tester sa nouvelle surcouche Android, celui-ci vient de déployer la neuvième pour One UI 8.5.

On peut dire que Samsung prend son temps. En général, les nouvelles versions de One UI ont droit à trois voire quatre mises à jour en bêta avant leur déploiement officiel. Seulement voilà, la quatrième bêta de One UI 8.5, la prochaine grosse version de la surcouche, a été déployée sur les Galaxy S25 en février dernier. Depuis, les mises à jour n'ont cessé de tomber. Le constructeur coréen a certes débuté sa phase de test sur des smartphones plus anciens, remontant dans le temps jusqu'au Galaxy S23.

Mais entre temps, les utilisateurs de Galaxy S25, pourtant les premiers à recevoir la surcouche en bêta, n'ont toujours pas droit à une version officielle. Aussi, seuls les membres du programme de Samsung Members peuvent profiter des nombreuses nouvelles fonctionnalités de la surcouche. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. En effet, comme l'a annoncé l'insider Tarun Vats sur X (anciennement Twitter), une énième mise à jour bêta de One UI 8.5 est en cours de déploiement.

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Encore une bêta de One UI 8.5 pour les Galaxy S25

La mise à jour est donc aujourd'hui disponible en Corée du Sud, au Royaume-Uni et en Allemagne. On imagine qu'elle ne va pas tarder à être accessible dans le reste du monde. De fait, celle-ci n'apporte que très peu de nouveautés et se contente surtout de corriger quelques bugs. On notera toutefois l'arrivée de la compatibilité avec AirDrop annoncée il y a peu, ainsi que de nouveaux filtres pour l'appareil photo.

Mais alors, cela signifie-t-il qu'il faudra attendre encore longtemps avant d'avoir enfin droit à la version stable ? En vérité, nous avons déjà la réponse à cette question. En effet, une récente fuite nous a appris que Samsung prévoirait de déployer officiellement One UI 8.5 le 30 avril prochain sur les Galaxy S25. Cette dernière bêta vise donc probablement à éliminer les derniers bugs avant le lancement. Patience donc, l'attente est presque terminée.


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