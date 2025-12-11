One UI 8.5 : vos smartphones Galaxy pourront bientôt fusionner vos photos et les éditer en un clin d’œil grâce à cette fonction inédite propulsée par Galaxy AI

Alors que la première bêta de One UI 8.5 vient tout juste d’être lancée, les fuites autour de la prochaine surcouche de Samsung basée sur Android 16 se poursuivent. La dernière en date concerne une fonction alimentée par Galaxy AI destinée à faciliter l’édition d’images, mais pas seulement.

Jusqu’à la sortie de sa première bêta le 8 décembre, la prochaine mise à jour de la surcouche de Samsung basée sur Android 16 baptisée One UI 8.5 a fait l’objet de nombreuses fuites, un leaker allant jusqu’à partager son journal de modifications. Comme le veut sa fonction, il mentionnait les changements introduits par la mise à jour, comme l’ajout de la génération d’image continue à Galaxy AI.

Pour autant, le flot des rumeurs semble ne pas s’être totalement tari avec le lancement de la bêta de la surcouche de Samsung : dans une nouvelle version fuitée de One UI 8.5 pour le Galaxy Z Fold 7, nos confrères de SamMobile viennent de découvrir une fonction inédite de Galaxy AI, elle aussi liée à la génération d’image.

One UI 8.5 : Samsung prépare une fonction d’édition photo pour Galaxy AI

Cette fonction inédite de Galaxy AI sur laquelle Samsung planche actuellement permettra de combiner les éléments de plusieurs photos, tout en simplifiant l’édition d’images grâce à des instructions textuelles.

Pour accéder à l’édition d’images via un prompt, il faudra se rendre dans l’application Galerie de votre smartphone Galaxy et appuyer sur le bouton Galaxy AI. Il suffira ensuite de décrire directement dans le champ de texte de la section Assistant de photo les modifications ou suppressions que vous souhaitez apporter à votre image. Nos confrères notent que l’édition d’images via un prompt est pour le moment disponible uniquement sur certains modèles haut de gamme récents et qu’il faut passer par la section Assistant de dessin.

Autre nouveauté en cours de développement liée aux instructions textuelles : la possibilité d’ajouter des éléments issus d’autres photos. Vous n’aurez qu’à décrire la façon dont vous voulez les intégrer et Galaxy AI s’en chargera grâce à l’IA générative. On peut imaginer que vous souhaitez retoucher une photo de votre salon : grâce à cette fonction, vous pourrez y importer un fauteuil présent sur une photo de votre bureau. Pratique pour voir ce que donnerait ce changement sans avoir à bouger vos meubles.

Cette fonction inédite est présentée dans l’application Astuces de One UI 8.5 tournant sur le Galaxy Z Fold 7, pour autant elle ne fonctionne pas dessus pour le moment, ni sur les Galaxy S25 tournant sous cette bêta. Une prochaine itération bêta pourrait l’intégrer, ou Samsung pourrait choisir de la lancer en même temps que la série Galaxy S26 en 2026.