Google Pixel : Gemini refuse de lancer un appel téléphonique quand vous lui demandez ? Vous n’êtes pas seul

Gemini est légèrement capricieux depuis quelques jours auprès des utilisateurs de smartphones Pixel. L'assistant refuse en effet de lancer un appel téléphonique quand on lui demande, prétextant un désactivation de l'outil de communication. En attendant que Google corrige le bug, il existe une solution temporaire que l'on vous explique dans cet article.

Taper un numéro de téléphone ou chercher un contact dans son répertoire, c'est long et personne n'a le temps pour ça. Pour les plus pressés, Android permet de passer par Gemini pour lancer un appel à sa place. Il suffit d'invoquer l'IA à l'aide d'une commande vocale ou du bouton dédié et de lui fournir le nom ou les coordonnées de la personne que l'on souhaite contacter. Du moins, c'est ce qu'est censé faire l'assistant quand tout fonctionne correctement, ce qui n'est plus le cas depuis quelques jours.

Sur Reddit, plusieurs utilisateurs rapportent en effet un étrange bug de Gemini lorsqu'ils tentent de passer par ce dernier pour lancer un appel. L'IA refuse tout bonnement de contacter la personne. En revanche, le message d'erreur diffère en fonction de la personne, mais toutes pointent vers un même mystérieux problème : un “outil de communication” qui aurait été désactivé. Pour l'heure, Google n'a pas encore communiqué sur la situation, laissant les utilisateurs trouver une solution par eux-mêmes.

Impossible d'utiliser Gemini pour passer un appel sur son smartphone Pixel

Un autre utilisateur de Reddit indique ainsi que le problème pourrait venir de Gemini lui-même, et non des smartphones Pixel. En effet, ce dernier a temporairement résolu ce problème en configurant Google Assistant comme son assistant par défaut, avant de repasser sur Gemini. Une autre solution est de nettoyer le stockage et le cache de Gemini, ce qui visiblement suffit à le refaire fonctionner correctement.

Enfin, il est possible de désactiver puis réactiver l'accès de Gemini à l'application Téléphone depuis les paramètres du smartphone Pixel. Autrement dit, tout cela est probablement causé par un bug au niveau des autorisations de Gemini. Nul doute que le problème sera bientôt corrigé par Google, tant la firme tient à ce que les utilisateurs délaissent son Assistant pour sa nouvelle IA.