One UI 8.5 : vous allez faire des économies de data grâce à cette fonctionnalité inédite sur Samsung Galaxy

One UI 8.5 s’annonce déjà comme une mise à jour majeure pour les smartphones Galaxy. Une nouvelle fuite semble le confirmer puisqu’elle suggère que la prochaine version de la surcouche de Samsung pourrait apporter une fonctionnalité bien pratique permettant aux utilisateurs d’économiser leur data.

Alors que le déploiement de One UI 8 se poursuit, tous les regards sont déjà braqués sur la prochaine mise à jour de la surcouche de Samsung qui devrait être basée sur Android 16 QPR2 : One UI 8.5. Il faut dire que, selon les rumeurs, elle s’annonce plus importante que prévu, avec ses nouvelles fonctionnalités, dont certaines attendues depuis des années, et ses améliorations graphiques, l’une d’elles étant aussi subtile que géniale.

Avec One UI 8.5, Samsung devrait également s’attaquer à un problème rencontré par les utilisateurs : le doomscrolling. Cet anglicisme désigne une pratique consistant à scroller (faire défiler en français) à l’infini, notamment sur les réseaux sociaux ou médias en ligne à la recherche de toujours plus de nouveautés et de stimulations. Or, ce comportement est gourmand en data, a fortiori lorsqu’on ne dispose pas du Wi-Fi – quand on est en déplacement, par exemple. La firme sud-coréenne développerait donc une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de mieux gérer leur data.

One UI 8.5 : Samsung travaille sur une fonctionnalité pour sauver votre consommation de data

C’est en tout cas ce que suggèrent des lignes de code repérées par nos confrères d’Android Authority dans One UI 8.5. Baptisée Adaptive data saver, cette nouvelle fonctionnalité permettrait de consommer moins de données puisque les vidéos sur les réseaux sociaux seraient téléchargées seulement quand l’utilisateur est prêt à les regarder.

Pour l’instant, le code de One UI 8.5 ne donne pas davantage de détails sur le fonctionnement de l’Adaptive data saver – il précise simplement que les utilisateurs devraient, le plus souvent, ne pas voir de différence de performance ou de qualité. On peut néanmoins faire des suppositions.

Cette fonctionnalité pourrait notamment empêcher la lecture automatique des vidéos en ciblant le préchargement dans les applications : puisqu’il télécharge du contenu à l’avance pour réduire la latence entre les vidéos en anticipant celles que l’utilisateur pourrait regarder, il consomme davantage de data.

L’Adaptive data saver pourrait aussi agir sur le comportement du rafraîchissement en arrière-plan. Mais cela paraît moins probable, étant donné la description qui est donnée de la fonctionnalité. Pour en avoir le cœur net, il faudra attendre le déploiement officiel de One UI 8.5. Si cette nouvelle fonctionnalité pourrait s’avérer bien utile pour mieux gérer votre data, sachez qu’il existe une astuce toute simple pour vous permettre de de grosses économies sur votre forfait mobile.