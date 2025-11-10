Finalement, les Samsung Galaxy S26 pourrait arriver beaucoup plus tôt que prévu

Un nouveau rapport venu de Corée vient démentir les récentes rumeurs à propos d'un report du lancement des Galaxy 26. Celui-ci table plutôt pour un planning habituel de la part de Samsung. En prime, ce lancement pourrait également apporter une bonne surprise à ceux déçus par les dernières fuites.

Parmi les nombreuses rumeurs qui circulent autour des futurs Galaxy S26, il y en a une qui a bien du mal à mettre d'accord les leakers : sa date de sortie. La semaine dernière, nous pensions enfin détenir la réponse. Après des semaines de bruits de couloir annonçant un report de la présentation, une date est finalement annoncé. Le traditionnel événement Unpacked se tiendrait ainsi le 25 février 2026, à San Francisco.

Mais là encore, difficile de savoir s'il s'agit de la date exacte – surtout quand un nouveau rapport bien contredire cette information. C'est en effet ce que vient de faire le média coréen Chosun, en citant une source interne à Samsung. Selon cette dernière, le report du lancement n'aurait pas lieu, puisque le problème ayant amené Samsung à prendre cette décision aurait été résolue. Résultat, on se retrouverait avec un planning de sortie beaucoup plus habituel de la part du constructeur.

Voici quand Samsung pourrait présenter ses Galaxy S26

Selon Chosun donc, Samsung devrait présenter sa nouvelle gamme de smartphones premium dès le mois de janvier. Le média ne donne malheureusement pas de date exacte, mais table tout de même pour la fin du mois, comme le veut la tradition chez le constructeur. De fait, cette rumeur semble à première vue plutôt plausible. Mais mieux vaut la prendre avec beaucoup de princettes, car Chosun ne s'arrête pas là.

En effet, le média dément également une autre rumeur qui a fait beaucoup de bruit dernièrement : celle qui prétend que tous les smartphones de la gamme seront équipés d'un Exynos 2600, le processeur maison de Samsung. Selon Chosun, seuls les modèles standard et Plus seront propulsés par ce dernier, tandis que le modèle Ultra recevrait bien le Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm.

C'est une chose de contredire une rumeur, c'en est une autre de contredire plusieurs bruits de couloir pointant vers la même direction. Prudence avec ces informations, donc.