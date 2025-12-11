Battlefield 6 et Arc Raiders crashent en pleine partie ? C’est la faute de votre carte graphique, voici la solution

Microsoft et AMD viennent simultanément de publier des mises à jours pour leur Windows 11 et les cartes graphiques Radeon venant corriger de gros problèmes de plantage sur des jeux récents. Si votre PC vous affiche des messages d'erreur lorsque vous tentez de lancer une partie sur le dernier Battlefield, Call of Duty ou sur Arc Raiders, on vous conseille de vite installer ces dernières.

Décidément, c'est à croire que Windows 11 en veut aux joueurs PC. Il y a quelques jours, Nvidia publiait en urgence un patch pour ses cartes graphiques venant corriger de gros problèmes de performance sur le système d'exploitation de Microsoft. Mais chez la concurrence, les soucis persistent. Depuis plusieurs mois en effet, les détenteurs d'une carte graphique AMD se plaignent sur Reddit et autres forums de crash intempestifs sur certains jeux récents, tels que Battlefield 6, Call of Duty Black Ops 7 ou encore Arc Raiders.

Difficile pour l'heure de savoir si le problème vient de Windows 11 ou des GPU du constructeur. Toujours est-il que les témoignages se multiplient. Peu après avoir lancé leur jeu, les utilisateurs sont accueillis par un message d'erreur, leur indiquant que leur carte graphique n'est pas pris en charge, ou qu'elle n'est pas détectée. Une situation d'autant plus embarrassante que les modèles les plus récents, les Radeon RX 7000 et RX 9000, sont impactés. Fort heureusement, Microsoft et AMD ont fini par réagir.

Voici comment résoudre les problèmes de crash sur les jeux récents

Microsoft a dégainé le premier avec une mise à jour pour Windows 11, au numéro KB5070311. Celle-ci vient officiellement corriger le bug qui empêchait la détection de la carte graphique. Pour l'installer, rien de plus simples :

Rendez-vous dans les Paramètres de Windows 11, puis dans Windows Update

de Windows 11, puis dans Si vous n'avez pas installé la mise à jour, celle-ci va se télécharger automatiquement

Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton Redémarrer maintenant

Puis, hier, AMD a déployé une nouvelle version de son pilote Adrenalin, qui s'attaque quant à lui aux plantages intempestifs lorsque l'utilisateur est sur un port HMDI 2.1, et plus particulièrement sur le jeu Arc Raiders. Vous pouvez télécharger la mise à jour en cliquant sur ce lien, puis en exécutant le fichier obtenu.