Oubliez l’Espace privé d’Android pour protéger vos applications sensibles : Google prépare enfin une solution de verrouillage native bien plus pratique

La sécurité est l’une des priorités de Google. En témoigne l’arsenal développé pour protéger toujours davantage ses utilisateurs. La firme de Mountain View poursuit ses efforts : elle travaillerait enfin sur la fonction native de verrouillage d’applications que tous les propriétaires de Pixel réclament.

Conversations privées, données sensibles, informations confidentielles : nos smartphones recèlent bien des secrets. Il n’est donc pas étonnant que l’on rechigne à les prêter ou que l’on garde un œil méfiant sur les personnes qui nous les empruntent, a fortiori quand nos appareils ne disposent pas de fonction de verrouillage d’applications native.

Android 15 a bien introduit Private Space (espace privé) pour stocker les applications sensibles derrière une couche d’authentification biométrique supplémentaire. Cette fonctionnalité les isole totalement : elles n’apparaissent pas dans le lanceur ni dans le menu des favoris et elles n’envoient pas de notifications. Toutefois, Private Space n’est pas des plus pratiques lorsqu’il s’agit d’applications utilisées quotidiennement – voire plusieurs fois par jour. Un nouveau système de verrouillage d’applications Android pourrait bien changer la donne.

Google planche enfin sur une fonction de verrouillage native pour sécuriser vos données sensibles

Il existe bien des applications tierces, mais elles impliquent plusieurs risques pour votre confidentialité : elles reposent souvent sur du « bidouillage » et les désinstaller permet de les contourner. Alors, pour remédier à ce souci, certaines peuvent demander des privilèges administrateur.

Pour résoudre ces problèmes, il faudrait une solution native : elle serait plus fiable et impossible à désinstaller. Il se trouve que Google travaillerait sur une telle fonction : elle permettrait de sécuriser des applications spécifiques sans les contraintes de Private Space. C’est en tout cas ce que suggère du code découvert par nos confrères d’Android Authority dans la dernière build Android Canary 2512 : ces lignes évoquent une nouvelle API App Lock.

En résumé, elle rendrait caduc le recours à des applications alternatives puisqu’elle autoriserait le lanceur par défaut de votre smartphone à verrouiller des applications. On ignore pour le moment sur quelle API s’appuiera le mécanisme de verrouillage en lui-même, puisqu’il n’a pas encore été implémenté dans Canary. Mais Google pourrait utiliser l’API Biometric Prompt – celle qui prend déjà en charge le code PIN, les empreintes et la reconnaissance faciale.

Quant à l’interface, elle dépendra du développeur du lanceur puisque l’API est mise à disposition du lanceur. Il est probable que, dans la plupart des cas, cette fonctionnalité se manifeste par une option « verrouiller » dans le menu contextuel apparaissant après un appui prolongé sur l’icône d’une application. Cette fonction n’est pas opérationnelle pour le moment. Nos confrères tablent sur un lancement avec Android 17 – mais rien ne le garantit.