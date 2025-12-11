Vous pouvez désormais utiliser Photoshop gratuitement à l’intérieur de ChatGPT, plus besoin d’apprendre à s’en servir

Adobe vient d'intégrer trois de ses applications directement au sein de ChatGPT, dont son logiciel de retouche Photoshop. Ce dernier devient ainsi accessible de manière totalement gratuite. Il suffit de demander à l'IA les modifications que l'on souhaite effectuer pour que celle-ci s'en charge à votre place. Attention toutefois, seuls les effets de base sont disponibles.

L'arrivée des IA génératives a jeté un grand froid dans le monde du graphisme et cela n'est pas prêt de s'arrêter. Après la génération d'images, les IA de retouches telles que Nano Banana sont en train de complètement transformer le marché créatif. Adobe l'a bien compris et ne cherche visiblement pas à lutter contre le mouvement. Après avoir intégré l'IA à son logiciel Photoshop, le géant du graphisme vient de franchir une nouvelle étape que l'on n'avait pas vu venir : rendre Photoshop accessible tous, gratuitement, directement dans ChatGPT.

Depuis hier, vous pouvez invoquer Photoshop dans ChatGPT en lui demandant de retoucher une image pour vous. Pour cela, il suffit d'écrire une phrase du type “Photoshop, ajuste le contraste de cette image” pour que l'application s'exécute. Une fois cette formule utilisée, plus besoin d'appeler Photoshop à chaque fois, il est possible d'ajuster les retouches comme bon vous semble. En fonction de la demande de l'utilisateur, l'IA pourra alors proposer plusieurs résultats alternatifs.

Plus besoin de payer Photoshop pour de simples retouches

Bien entendu, il ne faut pas s'attendre à avoir accès à l'expérience Photoshop dans son intégralité. Le plugin permet surtout d'effectuer des retouches de base ainsi que de supprimer certaines parties d'une image. Pour certains paramètres comme la luminosité ou la saturation, ChatGPT peut faire apparaître un slider qu'il est possible d'utiliser pour effectuer des ajustements plus précis. Cette intégration de Photoshop s'adresse donc surtout à un public de néophytes qui souhaitent retoucher leurs images de manière simple et rapide.

Se pose toutefois la question de l'intérêt d'un tel outil. De nos jours, les applications de retouche très grand public ne manquent pas sur nos smartphones, des plus populaires et basiques comme Google Photos aux plus poussées et complètes comme Snapseed. Sans compter les alternatives gratuites sur PC, comme Affinity qui nous a déjà grandement convaincus.