Samsung Galaxy : la bêta de One UI 8 débarque encore sur de nouveaux smartphones

De nouveaux smartphones Samsung Galaxy reçoivent la version bêta de One UI 8 dès le 2 septembre, et elle devrait bientôt débarquer en Europe. Le déploiement de la version stable, espéré pour ce mois-ci, semble imminent.

La mise à jour vers la version stable de One UI 8, basée sur Android 16, espérée pour le mois de septembre semble plus imminente que jamais. Elle est déjà disponible sur les nouveaux pliables de Samsung, les Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 et Z Flip FE et devrait l’être très bientôt sur les autres modèles et générations de la marque.

Si les smartphones de la gamme Galaxy S25 ont ouvert le bal de l’éligibilité à l’installation de la version bêta, d’autres modèles les ont rejoints progressivement ces dernières semaines : les mobiles de la série Galaxy S24 (sauf le Galaxy S24 FE), le Galaxy Z Fold 6, le Galaxy Z Flip 6. Si Samsung avait confirmé l’arrivée de la version bêta de One UI 8 sur d’autres appareils pour ce mois-ci sans donner de date précise, la marque a finalement choisi le 2 septembre, selon nos confrères de 9to5Google.

La bêta de One UI 8 est déployée sur de nouveaux Samsung Galaxy

Tarun Vats, spécialiste de One UI, avait annoncé que la bêta de One UI 8 serait disponible pour les Galaxy S23 le 8 septembre, mais il semble que Samsung ait pris de l’avance. Voici la liste des appareils compatibles avec la bêta One UI 8 dès aujourd’hui (le 2 septembre) :

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy A35

Galaxy A36

Galaxy A54

Galaxy A55

Pour le moment, le déploiement des mises à jour se fait en Inde et en Corée du Sud. Quant à la France, nous n’avons pas davantage d’informations, mais elles devraient être disponibles d'ici les prochaines semaines – si ce n’est dans les jours prochains. Mais cette extension importante suggère que la compatibilité de la bêta avec les mobiles restants, comme le Galaxy Z Flip 5 et le Galaxy Z Fold 5, devrait se faire rapidement.

Surtout, on peut envisager que le lancement de la version stable se fera sous peu. En effet, Samsung s'est engagé à la déployer sur certains mobiles ce mois-ci – et les mises à jour bêta continueront en parallèle. Quant aux montres connectées, la marque sud-coréenne précise que One UI 8 Watch arrivera « sur d'autres modèles de Galaxy Watch, au-delà de la série Galaxy Watch 8, plus tard cette année ».