Google Maps sur iOS se dote d’une fonctionnalité dont vous n’allez plus pouvoir vous passer

Google vient d'ajouter une fonctionnalité tout simplement géniale à la version iOS de Maps. Si vous prenez régulièrement votre voiture et que vous avez tendance à être tête en l'air, cette dernière va vite devenir votre plus fidèle alliée pour retrouver votre véhicule rapidement.

Google Maps reçoit régulièrement de nouvelles fonctionnalités et, quand celles-ci ne viennent pas complètement bouleverser notre manière d'utiliser l'application, elles deviennent généralement un atout très pratique pour mieux découvrir ses environs. Et parfois, elles viennent simplement nous faciliter la vie. C'est le cas de la dernière fonctionnalité à faire son arrivée sur iOS, qui devrait vous plaire si vous roulez souvent en voiture.

Google Maps permet depuis longtemps de sauvegarder sa place de parking pour éviter de chercher pendant des heures son véhicule une fois ses emplettes terminées. Néanmoins, celle nécessite une rapide manipulation de la part de l'utilisateur, que ce soit sur son smartphone ou sur l'interface d'Android Auto. Un petit désagrément dont les utilisateurs iOS n'ont désormais plus à s'inquiéter.

Google Maps sur iOS va faciliter la vie des automobilistes tête en l'air

Désormais, l'application GPS détecte automatiquement lorsque vous vous garez et sauvegarde d'elle-même la localisation de votre véhicule. Une fois chose faite, une icône avec la lettre P apparaît à l'écran — que vous vous pouvez d'ailleurs remplacer par une icône personnalisée de votre voiture — à l'emplacement de votre place de parking. Celle-ci disparaît d'elle-même dès lors que vous redémarrez votre véhicule et que vous quittez les lieux. Dans le cas contraire, l'emplacement reste sauvegardé pendant 48 heures maximum.

Pour l'heure, la fonctionnalité est uniquement disponible sur iPhone. Attention, il faut toutefois s'assurer que celui-ci est connecté à gvotre voiture, que ce soit par Bluetooth, USB ou via Carplay. On ne sait pas encore si Google prévoit d'apporter cette fonctionnalité sur Android, mais il y a de fortes chances pour que la firme finisse par le faire. Nous vous tiendrons bien sûr au courant lorsque le portage aura lieu.