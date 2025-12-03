One UI 8.5 : personnalisation, autonomie optimisée, Bixby dopé à l’IA… voici ce qui attend les smartphones Samsung Galaxy

La première bêta de One UI 8.5 est susceptible d’être déployée incessamment sous peu. En attendant de voir ce qu’elle nous réserve vraiment, son journal de modifications a fuité et révèle l’intégralité des nouveautés que la surcouche de Samsung devrait apporter.

Cela fait des semaines que l’on vous parle de One UI 8.5, la prochaine version de la surcouche de Samsung basée sur Android 16. Alors qu’elle devrait être lancée en même temps que la gamme Galaxy S26 au début de l’année 2026, les leakers n’hésitent pas à donner le moindre détail.

Mais cette mise à jour majeure, qui devrait faire l’intermédiaire entre Android 16 et 17, n’a pas encore livré tous ses secrets. On s’en approche cependant : alors que l’arrivée de la première bêta de One UI 8.5 est imminente selon les rumeurs, un journal de modifications vient de fuiter et révèle toutes ses fonctionnalités.

Galaxy AI, Bixby, accessibilité, partage de stockage… : le journal de modifications de One UI 8.5 a fuité et révèle de nombreuses nouveautés

C’est en tout cas ce que prétend l’utilisateur Tarun Vats dans un post X (ex-Twitter) – c’est lui par ailleurs qui a fait fuiter le futur blocage « des applications avec publicités excessives » dont on vous parlait récemment. Parmi les nouveautés qui méritent que l’on s’y attarde : les améliorations de Bixby.

L’assistant maison de Samsung va devenir plus conversationnel et intelligent : il se dote maintenant d’une mémoire, vous pourrez lui demander n’importe quoi à tout moment et il aura une meilleure compréhension, vous pourrez par exemple utiliser vos propres mots pour décrire des fonctionnalités. Quant à Galaxy AI, One UI 8.5 va introduire la génération d’image continue : plus besoin de sauvegarder chaque itération, vous n’aurez plus qu’à choisir votre version préférée.

Du côté de la connectivité, plusieurs nouveautés également : vous pourrez désormais accéder à vos fichiers de n’importe où grâce au partage de stockage, vous pourrez également connecter vos appareils intelligents plus rapidement grâce à un raccourci. De plus, Auracast sera amélioré.

One UI 8.5 va également apporter une refonte de la présentation des informations de la batterie pour qu’elles soient plus claires : temps de charge restant, usage quotidien… De plus, l’économie d’énergie sera aussi optimisée grâce aux modes Standard et Maximum.

Des options de personnalisation élargies sont également attendues, tout comme des ajustements en termes d’accessibilité, de nouvelles fonctionnalités pour Samsung Health, des améliorations de l’Horloge et de la Météo ou encore des changements du côté de la Sécurité et de la Confidentialité, notamment avec une protection contre le vol renforcée. Retrouvez la liste exhaustive des nouveautés dans le tweet ci-dessous.