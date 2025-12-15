Oubliez One UI 8.5, vous devez absolument installer cette mise à jour sur votre Samsung Galaxy S23

Samsung a lancé le déploiement d'une nouvelle mise à jour de sécurité pour ses Galaxy S23, qui vient corriger de nombreuses vulnérabilités. Pas vraiment de quoi patienter pour le lancement global de One 8.5, mais une mise à jour tout aussi importante, si c'est plus, à installer sur votre smartphone.

En ce moment, tous les propriétaires de smartphone Samsung ne parlent que de One 8.5. La mise s'annonce déjà comme la plus importante de l'année pour le constructeur, apportant de nombreuses nouveautés et venant peaufiner l'expérience de One UI 8.0. Le déploiement de la première bêta publique la semaine dernière n'a pas arrangé les choses — quand bien même nous n'y avons pas encore accès en France. Si bien que pour l'heure, les Galaxy S23 sont encore bloqués sur la dernière version de la surcouche Android, déployée en septembre dernier.

Mais ces derniers ont de nouveau droit à une mise à jour aujourd'hui. Ici, il n'est pas question d'une update logicielle, qui viendrait apporter de nouvelles fonctionnalités ou corriger des bugs. Tous les mois, Samsung conçoit une mise à jour de sécurité pour ses smartphones, qui permet de mieux les protéger contre les risques de piratage et de spams. Or, celle de décembre est désormais disponible pour les Galaxy S23. Le déploiement a d'ores et déjà débuté en Corée du Sud.

N'attendez pas pour télécharger la dernière mise des Galaxy S23

Après ses aînés les Galaxy S25 et Galaxy S24, c'est donc au tour du Galaxy S23 de voir ses failles de sécurité colmater par la dernière mise à jour. Au total, Samsung comptabilise pas moins de 57 vulnérabilités corrigées, ce qui devrait déjà être assez pour vous convaincre de l'installer sans attendre. La mise à jour apporte donc la version S918NKSS6EYL1 du logicel et devrait apparaître sur votre smartphone d'ici quelques jours au plus tard.

Pour vérifier sa disponibilité, il suffit de vous rendre les paramètres de votre Galaxy S23 puis dans la section Mise à jour logicielle. Si votre smartphone indique que le “logiciel est à jour”, alors c'est que l'update n'est pas encore disponible. On vous conseille de jeter un oeil de temps en temps dans les prochains jours pour être certain d'être bien protégé contre les menaces cyber.