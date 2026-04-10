La mise à jour One UI 8.5 est disponible sur de nouveaux smartphones Samsung en version bêta

La bêta de One UI 8.5 débarque sur de nouveaux smartphones de Samsung, incluant des modèles sortis il y a plusieurs années et un appareil de milieu de gamme.

Samsung vient de déployer la neuvième bêta de One UI 8.5 sur les Galaxy S25, ne se décidant pas à enfin rendre la version stable disponible sur ce modèle. Ce n'est pas encore pour tout de suite donc, mais la mise à jour débarque enfin sur de nouveaux appareils, annonce Samsung. Le programme bêta est en effet proposé aux propriétaires d'un Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy S23 FE et Galaxy A36 5G.

One UI 8.5 se rend accessible peu à peu à des mobiles sortis il y a plus longtemps, ainsi qu'à des dispositifs de milieu de gamme, puisque c'est la première fois qu'un appareil de la famille des Galaxy A peut prétendre à la mise à jour. Le déploiement est progressif et ne concerne qu'une poignée de pays : l'Inde, la Corée du Sud, le Royaume-Uni et les États-Unis. Pour les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5, seuls la Corée du Sud et les États-Unis sont servis. En ce qui concerne le Galaxy A36 5G, il faut un compte en Inde. Si vous ne pouvez ou ne voulez pas installer la bêta de One UI 8.5 sur votre smartphone, vous savez au moins qu'une version stable devrait voir le jour dans quelques semaines.

AirDrop via Quick Share arrive sur de nouveaux smartphones Samsung

Les utilisateurs intéressés et qui peuvent prétendre à la bêta peuvent s'y inscrire via l'application Samsung Members. Rappelons que des bugs et des problèmes d'optimisation peuvent subsister sur une telle version. Samsung fait savoir que le programme bêta sera étendu à d'autres appareils Galaxy plus tard ce mois-ci.

On savait que la compatibilité avec AirDrop arriverait sur d'autres smartphones Samsung que le Galaxy S26, c'est désormais confirmé. “Samsung introduit la prise en charge d’AirDrop via Quick Share sur One UI 8.5 bêta, permettant un partage de fichiers interplateforme plus fluide pour les utilisateurs Galaxy sur certains appareils, notamment les séries Galaxy S25 et S24, les Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Fold 6 et Z Flip 6”, annonce le constructeur.