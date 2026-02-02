Android 16 gagne rapidement du terrain, mais reste encore loin derrière : voici ce que révèlent les chiffres

Google a partagé ses dernières statistiques en matière de répartition des versions d'Android. Elles montrent non seulement quelle est l’itération la plus populaire, mais indiquent également la vitesse de progression des dernières moutures : si la part d’Android 16 croît, une autre version domine. Voici ce que l’on peut tirer des chiffres issus de cette mise à jour.

Comme souvent – bien que de façon assez irrégulière – Google partage les chiffres de répartition d’Android. Alors que la dernière mise à jour remontait à avril 2025, le géant de la tech vient d’en publier une nouvelle, qui se fonde sur des données datant du 1er décembre 2025 – et sur une période d’observation d’une semaine.

À cette période, Android 16 était déjà disponible sur les appareils de divers constructeurs : sur les Google Pixel – évidemment –, mais également sur les Samsung Galaxy ou les smartphones signés Sony ou OnePlus. 7,5 % : c’était le pourcentage d’appareils tournant sous Android 16 en décembre. Cela peut paraître « peu ». Mais plusieurs enseignements sont à tirer de ce chiffre relayé par nos confrères de 9to5Google.

Android 16 progresse plus vite que ses prédécesseurs

Un premier constat d’abord : Android 16 est la version la moins répandue par rapport à toutes celles qui sont ultérieures à Android 10. Ces données de répartition sont importantes pour les développeurs – et pour les utilisateurs, donc : elles leur permettent d’identifier les versions d’Android les plus utilisées et ainsi de leur dédier le temps et les ressources nécessaires.

Aussi, ce pourcentage s’explique par le déploiement progressif des nouvelles versions d’Android, mais également par le moment auquel ces données de répartition ont été collectées. En décembre dernier, les appareils de nombreux fabricants pouvaient, certes, bénéficier d’Android 16 ; toutefois, les modèles haut de gamme avaient été privilégiés, la mise à jour étant encore en cours de déploiement pour les appareils de milieu et d’entrée de gamme.

Maintenant, si l’on compare avec Android 15, on constate que l’adoption d’Android 16 progresse plus vite. Selon les données partagées en avril par Google, seuls 4,5 % des appareils tournaient sous Android 15, qui est aujourd’hui la version la plus populaire du système d’exploitation avec 19,3 % d’appareils qui en sont dotés – mais ce chiffre est en deçà de ce que l’on voit habituellement, probablement, là encore, en raison du moment de collecte des données.

Ainsi, qu’Android 16 atteigne 7,5 % en à peine quelques mois témoigne d’une progression nettement significative. Quoi qu’il en soit, si Android 16 (ou n’importe quelle version) est disponible sur votre smartphone, nous ne pouvons que vous recommander de l’installer : maintenir son appareil à jour est indispensable pour le protéger.