Samsung a trouvé une solution pour ne pas augmenter le prix de son Galaxy A57, vous n’y verrez que du feu

Alors que le lancement Galaxy A57 approche à grands pas, beaucoup s'inquiètent de savoir si Samsung parviendra à maintenir un tarif abordable pour son milieu de gamme, alors que le marché est durement frappé par la pénurie de mémoire. Or, il semblerait que justement, le constructeur a trouvé un moyen de réduire ses coûts de production.

C'est la grande question qui agite les foules depuis quelques mois : combien nos smartphones vont coûter en 2026, alors que la pénurie de RAM fait grimper les prix de tous les appareils électroniques ? Plusieurs constructeurs ont d'ores et déjà capitulé et annoncé que leurs prochains modèles verront effectivement leur tarif augmenter. Du côté de Samsung, la chose est encore nébuleuse, les rumeurs annonçant tout et son contraire. Ce qui n'est pas très rassurant pour ceux qui prévoient de s'offrir le Galaxy A57, précisément parce qu'il est moins cher que ses comparses haut de gamme.

Si vous faites partie de ces derniers, une lueur d'espoir se profile à l'horizon. D'après un récent rapport coréen, Samsung aurait trouvé un moyen de ne pas répercuter la hausse du prix de la RAM sur celui de son smartphone. Forcément, il a fallu faire quelques concessions au niveau des composants. Pourtant, on parie que vous ne verrez pas la différence. En effet, c'est au niveau de l'écran qu'il va y avoir du changement — mais rassurez-vous, il s'agira toujours d'un écran OLED pronostiqué par les diverses fuites.

Sur le même sujet — La sortie des Galaxy A57 et A37 est imminente, le meilleur rapport qualité-prix chez Samsung ?

Comment Samsung va s'y prendre pour garder le Galaxy A57 à un prix acceptable

Pour réduire ses dépenses, Samsung aurait ainsi décidé de se passer de… Samsung. Plus précisément, de Samsung Display, l'usine dédiée à la fabrication d'écran. À la place, la firme coréenne se serait rapprochée du fabricant China Star Optoelectronics Technology (CSOT). Une choix stratégique mûrement réfléchi, puisque CSOT est justement connu pour ses écrans OLED vendus moins cher que ceux de Samsung.

Ce serait donc grâce à ce petit transfert sur la chaîne de production que le constructeur parviendrait à maintenir une prix acceptable pour son Galaxy A57. On a envie de dire tant mieux, au vu de sa fiche technique très similaire à celle du Galaxy A56. Il serait très compliqué pour Samsung de faire avaler à ses utilisateurs qu'il faut désormais payer plus cher pour un smartphone à peine plus puissant que son prédécesseur, surtout dans un contexte où les ventes ne sont pas au beau fixe dans les pays porteurs.

Source : Business Korea