Le Samsung Galaxy A57 se dévoile entièrement dans une fuite, sa fiche technique va en décevoir plus d’un

À quelques semaines du lancement officiel du Galaxy A57, le prochain smartphone milieu de gamme de Samsung a vu sa fiche technique fuiter sur le web. Comme on s'y attendait, la plupart des composants seront similaire à ceux de son prédécesseur. Sauf pour son processeur, qui aura droit à une amélioration bienvenue.

Comme chaque année, le premier trimestre 2026 s'annonce chargé pour Samsung. Alors que les Galaxy S26 devraient être dévoilés au grand public d'ici la fin février, ils seront vite suivis par leurs équivalent milieu de gamme : les Galaxy A57 et Galaxy A37. Tous deux ont déjà fait l'objet de multiples fuites, révélant notamment une bonne partie de leur fiche technique.

Aujourd'hui, ces informations se confirment grâce à la certification chinoise TENAA, dans laquelle apparaît le Galaxy A57. Cette dernière dévoile la quasi-totalité de la fiche technique du smartphone, répétant concrètement ce que l'on savait déjà à son propos. Autrement dit, il ne faudra pas vous attendre à une grande révolution par rapport à son prédécesseur.

Voici ce que l'on sait de la fiche technique du Galaxy A57

On devrait ainsi retrouver la même batterie 5000 mAh, compatible à la charge 45W, que sur le Galaxy A56. Du côté de l'écran, il devrait s'agir d'un dalle Super AMOLED de 6,6 pouces, avec un taux de rafraîchissement pouvant grimper jusqu'à 120 Hz, une définition FHD+ et une luminosité de 1200 nits. Le module photo, quant à lui, est également similaire à ce que l'on a pu apercevoir dans une précédente fuite.

Ce dernier serait ainsi composé d'un système triple capteur de 50 MP, 12 MP et 5 MP. Le capteur selfie serait quant à lui de 12 MP. Autrement dit, pas d'amélioration prévu pour la partie photo non plus par rapport au Galaxy A56. La seule upgrade est à chercher du côté du processeur, puisque le nouveau smartphone devrait bénéficier du prochain Exynos 1680, la première puce milieu de gamme gravée en 3 nm de Samsung.

Le Galaxy A57 devrait être dévoilé au grand public courant du mois de mars, au côté du Galaxy A37.